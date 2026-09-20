Nên đặt bình chữa cháy ô tô ở vị trí nào để xử lý nhanh khi có sự cố

Bình chữa cháy là thiết bị cần thiết để hạn chế thiệt hại khi xảy ra cháy xe, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp tại trạm xăng hay nhà riêng. Việc lựa chọn vị trí phù hợp để đặt bình chữa cháy trong ô tô rất quan trọng nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận nhanh và an toàn.

Bình chữa cháy trong ô tô cần được đặt ở vị trí dễ lấy để xử lý nhanh khi có sự cố cháy xảy ra. Ảnh: SlashGear

Cháy xe ô tô chiếm khoảng 16% tổng số vụ cháy được báo cáo từ năm 2018 đến 2022, với các nguyên nhân phổ biến gồm rò rỉ nhiên liệu, lỗi điện và động cơ quá nhiệt. Những sự cố này có thể gây thiệt hại lớn nếu không được xử lý kịp thời.

Nhiều người thường đặt bình chữa cháy trong cốp xe hoặc khu vực ghế sau, tuy nhiên đây là những vị trí không lý tưởng. Bình chữa cháy ở cốp khó tiếp cận khi xảy ra cháy, đồng thời có thể bị che khuất bởi các vật dụng khác. Vị trí ở ghế sau cũng tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm khi bình có thể trở thành vật bay trong trường hợp va chạm.

Vị trí tốt nhất để đặt bình chữa cháy là dưới ghế lái hoặc ghế phụ. Ở đây, bình được giữ cố định, không gây cản trở và người lái hoặc hành khách có thể dễ dàng lấy ra trong trường hợp khẩn cấp. Việc đặt bình ở vị trí này giúp tăng khả năng phản ứng nhanh, giảm thiểu thiệt hại do cháy gây ra.

Loại bình chữa cháy khuyến nghị cho ô tô là bình bột khô ABC, phù hợp để dập tắt các đám cháy do nhiên liệu và sự cố điện. Bình có kích thước lớn hơn được ưu tiên hơn những bình nhỏ đặt trong ngăn đựng đồ vì khả năng dập lửa hiệu quả hơn.

Để lắp đặt bình chữa cháy dưới ghế một cách tiện lợi và an toàn, các giá đỡ chuyên dụng được thiết kế để gắn vào ray ghế mà không cần khoan đục, giúp giữ bình ổn định và dễ dàng tháo lắp khi cần.

Đặc biệt với xe điện, nguy cơ cháy nổ có thể khác biệt do cấu tạo pin và hệ thống điện phức tạp, nên việc trang bị bình chữa cháy phù hợp và đặt ở vị trí dễ tiếp cận càng trở nên cần thiết.

Việc trang bị và bố trí bình chữa cháy đúng cách không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho người ngồi trên xe trong những tình huống nguy hiểm.