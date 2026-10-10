Nên chọn mua Lexus ES hay Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series?

Lexus ES thế hệ thứ 8 vừa ra mắt thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, gồm ES 350h Premium giá 2,34 tỷ đồng, ES 350h Luxury 2,6 tỷ đồng và ES 500e giá 2,94 tỷ đồng.

Thay đổi đáng chú ý nhất là Lexus đã loại bỏ phiên bản thuần xăng so với thế hệ cũ, lần đầu tiên cung cấp phiên bản thuần điện (ES 500e) bên cạnh việc duy trì bản hybrid nâng cấp (ES 350h). Cùng tầm giá trên, Mercedes-Benz E-Class thế hệ W214 và BMW 5 Series G60 đã ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2025. E-Class có 3 phiên bản E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG; BMW 5 Series gồm 520i, 520i Premium và 530i M Sport. Hai đối thủ xe Đức chỉ sử dụng động cơ mild-hybrid, không có bản thuần điện.

Như vậy, với ngân sách từ 2,3-3,2 tỷ đồng, khách hàng Việt có 3 lựa chọn sedan hạng sang với những "tính cách" khá khác biệt. Dưới đây là thông tin so sánh nhanh của VietNamNet.

Lexus ES 500e là mẫu thuần điện đầu tiên của Lexus gia nhập thị trường Việt Nam.

Giá bán: Lexus ES rẻ hơn BMW 5 Series hàng trăm triệu nhưng phiên bản thấp lại có giá đắt hơn Mercedes-Benz E Class

Về tổng quan, Lexus ES đang đứng ở giữa khi so về giá với hai đối thủ xe Đức. BMW 5 series là mẫu xe đắt nhất trong ba mẫu. Ở nhóm bản thấp, Mercedes-Benz E 200 Avantgarde rẻ nhất. Ở nhóm phiên bản cao, nhờ hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt và phí trước bạ, Lexus ES 500e trở thành mẫu rẻ nhất so với 2 mẫu còn lại.

Động cơ và trải nghiệm: Lexus ES êm ái và tiết kiệm, Mercedes-Benz E Class cân bằng, BMW 5 series hướng tới người lái

Khác biệt rõ nhất giữa ba thương hiệu nằm ở hệ truyền động, kéo theo trải nghiệm sau tay lái có sự phân hóa rõ.

Theo công bố của Lexus, phiên bản ES 350h hybrid chỉ tiêu thụ trung bình khoảng 4,4 lít/100 km. Trong khi đó, Mercedes-Benz E 200 có mức tiêu thụ hỗn hợp khoảng 7,9 lít/100 km, còn BMW 520i là 7 lít/100 km. Trong bối cảnh giá xăng tăng cao, chi phí nhiên liệu là một khoản tiền đáng kể khiến các khách hàng Việt cũng phải cân nhắc trước khi chốt xe. Nếu muốn tiết kiệm chi phí vận hành thì rõ ràng, Lexus ES đang chiếm ưu thế.

Dù vậy, mục tiêu mỗi thương hiệu hướng đến là khác nhau. Lexus ES thiên về sự êm ái, Mercedes-Benz E Class muốn cân bằng, còn BMW 5 series tập trung cho trải nghiệm cầm vô lăng của người lái.

Ở nhóm phiên bản thấp và trung, Mercedes-Benz E 200 Avantgarde và E 200 Exclusive sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, công suất 204 mã lực. BMW 520i và 520i Premium cũng sử dụng động cơ tương tự nhưng công suất chỉ 190 mã lực. Trong khi đó, công suất vận hành của Lexus ES 350h là 244 mã lực.

Ở hai nhóm này, Lexus ES 350h mạnh hơn Mercedes-Benz E 200 tới 40 mã lực và BMW 520i/520i Premium tới 54 mã lực. Tuy nhiên, khả năng tăng tốc của Lexus ES lại không phải nhanh nhất. ES mất khoảng 7,7 giây để tăng tốc 0-100 km/h, E 200 cần 7,5 giây và BMW 520i là 8,1 giây.

Tại Việt Nam, Lexus ES 350h – Lexus ES thế hệ thứ 8 mới ra mắt ngày 7/10/2026, Mercedes-Benz E 200 Avantgarde E-Class thế hệ W214 ra mắt 16/10/2025 và BMW 520i – BMW 5 Series thế hệ G60 ra mắt 6/6/2025.

Ở bản cao cấp nhất, mẫu thuần điện ES 500e có công suất lên tới 338 mã lực, mạnh hơn 80 mã lực so với E 300 AMG và 530i M Sport (cùng 258 mã lực). Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h đạt 5,5 giây trong khi E 300 AMG cần 6,3 giây và BMW 530i M Sport cần 6,2 giây.

Tuy nhiên, cầm lái chiếc sedan điện, đặc trưng là phản hồi chân ga tức thời, vận hành yên tĩnh khi không có quá trình chuyển số của động cơ đốt trong. Trải nghiệm này khác hoàn toàn với phong cách thể thao ở hai mẫu E 300 AMG và 530i M Sport tăng áp, dẫn động cầu sau. Đặc biệt, BMW M Sport là dành cho những người thích cảm giác mạnh mẽ, khỏe khoắn, bốc hơn khi nhấn ga.

Nội thất và tiện ích: Lexus ES - Sang trọng theo hướng thư thái, Mercedes-Benz E-Class - Nổi bật về không khí sang trọng; BMW 5 Series: Thiên về công nghệ và tính hiện đại

Bước vào cabin, Lexus ES thế hệ mới thay đổi mạnh so với thế hệ trước với bảng táp-lô tối giản hơn. Màn hình trung tâm 14 inch trở thành tâm điểm, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Các phiên bản cao được bổ sung những tiện nghi như màn hình HUD, ghế thông gió, camera 360 độ và hệ thống âm thanh cao cấp tùy cấu hình.

So với 2 đối thủ xe Đức, Lexus ES có điểm hạn chế khi màn hình trung tâm nhỏ hơn và chỉ trang bị điều hòa 2 vùng trong khi BMW 5 Series và Mercedes-Benz E 300 AMG đều trang bị màn hình lớn hơn và điều hòa 4 vùng.

Khoang nội thất Lexus ES 500e

Khoang nội thất của BMW 530i M Sport và Mercedes-Benz E 300 AMG

Về tổng thể, Lexus ES muốn tạo không gian thư thái, sự yên tĩnh với những trang bị phục vụ người ngồi. Đây cũng là đặc tính phù hợp với nhóm khách hàng thường xuyên chở gia đình, đối tác hoặc không phải lúc nào cũng tự cầm lái.

Mercedes-Benz E-Class lại tạo ấn tượng sang trọng dễ nhận thấy khi chú trọng tiện nghi hơn. Khoang nội thất sử dụng nhiều màn hình, hệ thống thông tin giải trí MBUX, hệ thống đèn viền và cách bố trí bảng táp-lô mang tính trình diễn cao. Do đó, mẫu xe phù hợp với nhóm khách hàng doanh nhân, vừa sử dụng cho công việc, tiếp khách vừa phục vụ nhu cầu cá nhân.

BMW 5 Series lại đi theo hướng công nghệ và tập trung nhiều hơn vào vị trí lái. Cách BMW tổ chức khoang lái tạo cảm giác người cầm lái là trung tâm của cabin.

Do đó, nếu chỉ so kích thước màn hình hay số lượng trang bị, khoảng cách giữa ba mẫu không quá lớn. Sự khác biệt nằm ở cách chúng được sử dụng để tạo trải nghiệm: Lexus hướng tới thư thái, Mercedes-Benz nhấn mạnh không khí sang trọng, còn BMW nghiêng về công nghệ và người lái.

Vậy nên chọn Lexus ES, Mercedes-Benz E-Class hay BMW 5 Series?

Không có một mẫu xe có ưu thế tuyệt đối, bởi ba dòng sedan này phục vụ những nhóm khách hàng khác nhau.

Lexus ES đáng cân nhắc nếu người mua ưu tiên sự yên tĩnh, vận hành nhẹ nhàng và thường xuyên sử dụng xe cùng gia đình hoặc đối tác. ES 350h đặc biệt phù hợp với người đi lại nhiều trong đô thị và muốn tận dụng lợi thế đi thuần điện quãng ngắn mà không cần cắm sạc. Trong khi đó, ES 500e dành cho người muốn chuyển hẳn sang xe điện, có điều kiện sạc thuận tiện và muốn một cấu hình mạnh hơn đáng kể so với hai phiên bản cao của đối thủ Đức.

Mercedes-Benz E-Class phù hợp với người muốn một lựa chọn cân bằng hơn. Xe vẫn sử dụng cấu hình động cơ tăng áp và dẫn động cầu sau, trong khi khoang nội thất chú trọng tiện nghi, công nghệ và hình ảnh sang trọng. Đây là lựa chọn có thể dung hòa khá tốt giữa việc chủ xe tự cầm lái, sử dụng cho công việc và nhu cầu tiếp khách.

BMW 5 Series có lẽ là lựa chọn hấp dẫn nhất cho người coi việc tự lái là một phần quan trọng của trải nghiệm sở hữu xe sang. Bản 520i không có lợi thế về công suất khi đặt cạnh ES 350h, nhưng lên 530i M Sport, động cơ và khả năng tăng tốc tạo nên một lựa chọn rõ nét hơn cho nhóm khách hàng yêu thích phong cách thể thao.

Rất khó để chỉ ra nhược điểm ở những mẫu sedan tiền tỷ thương hiệu lâu đời. Nếu có, hạn chế lớn nhất chính là ở thị hiếu người dùng ô tô tại Việt Nam đang thay đổi. Người Việt có vẻ như đang rời xa sedan để chuyển sang xe SUV/Crossover gầm cao thực dụng hơn.

Theo báo cáo Autofacts của PwC, tỷ trọng sedan và hatchback tại Việt Nam đã giảm từ 34% năm 2023 xuống còn 16% năm 2025. Ngược lại, tỷ trọng SUV tăng từ 60% lên 73% trong cùng giai đoạn.

Với giá từ 2,3-3,2 tỷ đồng, Lexus ES, Mercedes-Benz E-Class và BMW 5 Series không chỉ là đối thủ đấu nhau mà còn gặp áp lực giành thị phần từ những mẫu SUV như Mercedes-Benz GLC giá từ 2,319 tỷ đồng, GLC 350 e 4MATIC plug-in hybrid dự kiến có giá 2,999 tỷ đồng; BMW X3 giá từ 2,299-2,899 tỷ đồng; Audi Q5 giá 2,849 tỷ đồng và Q5 Sportback 2,949 tỷ đồng; hay Volvo XC60 T8 plug-in hybrid giá 2,75 tỷ đồng.

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