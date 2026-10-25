Nên bỏ bữa sáng hay bữa tối để giảm cân?

Tôi muốn giảm cân nên đang phân vân giữa bỏ bữa sáng và bỏ bữa tối. Xin bác sĩ cho biết bỏ bữa nào sẽ giúp giảm cân hiệu quả, an toàn hơn? (Lê Mai Huyền - TPHCM).

Bác sĩ Phạm Ánh Ngân, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cơ sở 3 tư vấn:

Nhiều người lựa chọn bỏ bữa sáng hoặc bữa tối với mong muốn giảm cân, giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Tuy nhiên, nhịn ăn gián đoạn có thể mang lại một số lợi ích chuyển hóa nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ nếu áp dụng không phù hợp.

Nhịn ăn gián đoạn, trong đó có phương pháp giới hạn thời gian ăn trong ngày, được nghiên cứu như một cách hỗ trợ giảm cân và cải thiện một số chỉ số sức khỏe. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào cách thực hiện, chất lượng thực phẩm và thể trạng của mỗi người.

Việc bỏ bữa tối có thể giúp giảm tổng năng lượng nạp vào trong ngày, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Dù vậy, nếu nhịn ăn quá mức hoặc không bảo đảm dinh dưỡng, người áp dụng có thể gặp tình trạng đói cồn cào, thèm ăn, rối loạn giấc ngủ và khó duy trì chế độ ăn lành mạnh. Việc ăn quá ít trong thời gian dài còn có thể dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Ăn sáng giúp cơ thể có năng lượng làm việc. Ảnh: Trọng Hưng.

Trong khi đó, bỏ bữa sáng giúp kéo dài thời gian nhịn ăn qua đêm, nhưng không phải ai cũng phù hợp. Cơn đói có thể khiến một số người ăn bù vào các bữa sau, lựa chọn thực phẩm giàu năng lượng, nhiều đường và chất béo, làm giảm hiệu quả giảm cân.

Một số nghiên cứu ghi nhận nhịn ăn gián đoạn có thể cải thiện độ nhạy insulin trong những điều kiện nhất định. Tuy nhiên, đáp ứng đường huyết và insulin còn phụ thuộc thời điểm ăn, thành phần bữa ăn và đặc điểm chuyển hóa của từng người.

Mỗi bữa ăn có thể đóng góp những nhóm thực phẩm khác nhau. Bữa sáng thường cung cấp năng lượng để bắt đầu ngày mới, trong khi bữa tối là cơ hội bổ sung rau xanh, chất đạm và các dưỡng chất cần thiết. Vì vậy, bỏ bữa nào cũng cần được cân nhắc thay vì áp dụng một công thức chung cho tất cả mọi người.

Với người làm việc văn phòng, cần tập trung tư duy trong ngày, bữa sáng có thể cung cấp năng lượng cho hoạt động thể chất và trí não. Nếu thường xuyên đói, mệt mỏi hoặc giảm khả năng tập trung khi bỏ bữa sáng, người đó không nên cố nhịn ăn chỉ để giảm cân.

Người muốn kiểm soát cân nặng nên ưu tiên chế độ ăn cân đối, tăng rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ và nguồn đạm lành mạnh, trong đó có đạm thực vật. Bên cạnh đó, họ cần duy trì vận động, ngủ đủ giấc và theo dõi cân nặng để đánh giá hiệu quả.

Người có bệnh nền, đang dùng thuốc hoặc thường xuyên mệt mỏi khi nhịn ăn nên tham vấn bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi chế độ ăn.