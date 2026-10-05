Nên ăn trứng kèm 4 thực phẩm có lợi cho huyết áp và cholesterol

Nội dung 1. Ăn trứng cùng các loại đậu giúp giảm cholesterol và huyết áp 2. Bánh mì nướng nguyên cám giàu chất xơ 3. Ăn trứng kèm với quả bơ 4. Bổ sung quả mọng trong chế độ ăn tốt cho tim mạch

Những thực phẩm tốt nhất nên kết hợp khi ăn trứng để cải thiện huyết áp và mức cholesterol là các thực phẩm giàu chất xơ, kali, chất béo lành mạnh và các hợp chất thực vật có lợi.

1. Ăn trứng cùng các loại đậu giúp giảm cholesterol và huyết áp

Các loại đậu như: đậu xanh, đậu lăng, đậu Hà Lan và đậu gà rất giàu chất xơ hòa tan và kali có thể giúp giảm cholesterol và huyết áp.

Chất xơ hòa tan liên kết với cholesterol và acid mật trong đường tiêu hóa, làm giảm sự hấp thụ và tăng cường đào thải chúng ra khỏi cơ thể.

Ngoài ra, các loại đậu còn chứa tinh bột kháng, một loại chất xơ mà vi khuẩn đường ruột lên men để tạo ra các acid béo chuỗi ngắn, có thể làm thay đổi quá trình sản sinh cholesterol ở gan.

Đối với huyết áp, các loại đậu có hàm lượng kali cao và natri thấp. Kali làm tăng bài tiết natri và giúp mạch máu thư giãn, từ đó giúp hạ huyết áp. Các hợp chất khác trong các loại đậu như magie, chất xơ và chất chống oxy hóa tăng thêm lợi ích cho sức khỏe tim mạch bằng cách hỗ trợ điều hòa đường huyết, tạo cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

2. Bánh mì nướng nguyên cám giàu chất xơ

Ăn trứng với bánh mì nguyên cám và quả bơ tốt cho sức khỏe tim mạch. Ảnh minh họa AI

Ngũ cốc nguyên hạt là một phần của chế độ ăn tốt cho tim mạch. Trong đó, bánh mì nguyên cám cung cấp chất xơ hỗ trợ giảm cholesterol cũng như huyết áp.

Một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy, tiêu thụ 80 g ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày (tương đương với khoảng 2 - 3 lát bánh mì) làm giảm cholesterol toàn phần, cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL) và triglyceride.

Nghiên cứu cũng cho thấy, chế độ ăn nhiều chất xơ giúp giảm huyết áp, cứ mỗi 5 g chất xơ tăng thêm so với khuyến nghị chung (28 g cho nữ và 38 g cho nam) góp phần giảm 2,8mmHg huyết áp tâm thu và 2,1 mmHg huyết áp tâm trương.

3. Ăn trứng kèm với quả bơ

Quả bơ chứa chất béo không bão hòa đơn, chất xơ và sterol thực vật giúp giảm cholesterol xấu LDL và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Việc thay thế chất béo bão hòa hoặc carbohydrate tinh chế bằng chất béo không bão hòa đơn trong quả bơ có thể giúp giảm cholesterol LDL trong khi vẫn giữ nguyên cholesterol HDL.

Quả bơ cũng chứa nhiều chất xơ (13,5 g mỗi quả). Chất xơ hòa tan làm giảm sự hấp thụ cholesterol và tăng cường loại bỏ các axit mật chứa cholesterol, làm giảm nồng độ cholesterol trong máu. Bơ cũng chứa sterol thực vật, là các hợp chất có cấu trúc tương tự cholesterol, vì vậy chúng cạnh tranh với cholesterol trong quá trình hấp thụ.

4. Bổ sung quả mọng trong chế độ ăn tốt cho tim mạch

Việc bổ sung các loại quả mọng vào chế độ ăn tốt cho tim mạch giúp cải thiện nhẹ huyết áp và cholesterol.

Các loại quả mọng chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi như polyphenol và anthocyanin giúp cải thiện chức năng mạch máu và bảo vệ huyết áp khỏe mạnh.

Các hợp chất này cũng thúc đẩy quá trình loại bỏ cholesterol, bảo vệ cholesterol LDL khỏi bị oxy hóa và ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển cholesterol.

Chất xơ trong quả mọng có đặc tính giảm cholesterol. Hàm lượng kali cao và natri thấp của quả mọng cũng mang lại những lợi ích bổ sung cho việc kiểm soát huyết áp.