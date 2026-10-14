Nên ăn gì theo từng giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt?

Nội dung 1. Giai đoạn kinh nguyệt nên ưu tiên thực phẩm giàu sắt 2. Giai đoạn nang trứng nên bổ sung năng lượng 3. Giai đoạn rụng trứng cần duy trì chế độ ăn cân bằng 4. Giai đoạn hoàng thể nên kiểm soát cảm giác thèm ăn

Trong chu kỳ kinh nguyệt, nồng độ hormone sinh dục thay đổi theo từng giai đoạn, có thể ảnh hưởng đến mức năng lượng, tâm trạng, cảm giác đói và sức khỏe tổng thể. Điều chỉnh lối sống theo chu kỳ kinh nguyệt là một cách để chị em chăm sóc bản thân và đáp ứng tốt hơn những thay đổi của cơ thể.

Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể phụ nữ thay đổi theo từng giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt. Lựa chọn một số loại thực phẩm phù hợp vào từng thời điểm có thể giúp hỗ trợ cơ thể khi hormone thay đổi.

1. Giai đoạn kinh nguyệt nên ưu tiên thực phẩm giàu sắt

Đau bụng kinh, mệt mỏi và cáu gắt là những triệu chứng thường gặp trong kỳ kinh nguyệt. Chị em thường có cảm giác thèm đồ ngọt, pizza và khoai tây chiên để giải tỏa. Tuy nhiên, ăn những thực phẩm này trong kỳ kinh nguyệt có thể làm mất cân bằng nội tiết tố và khiến cơ thể thiếu hụt các chất dinh dưỡng quan trọng.

Những thực phẩm tốt hơn nên ăn trong kỳ kinh nguyệt bao gồm:

Các loại thực phẩm giàu sắt có thể bù đắp lượng sắt bị mất do chảy máu. Ví dụ như rau lá xanh, thịt đỏ nạc, đậu lăng và các loại đậu khác.

Vitamin C giúp tăng cường hấp thu sắt. Các loại trái cây họ cam quýt, quả mọng, bông cải xanh và ớt đỏ là những nguồn cung cấp vitamin C tốt.

Vitamin K, có thể làm giảm tình trạng chảy máu nhiều. Bạn có thể tìm thấy vitamin này trong các loại rau lá xanh, quả việt quất, phô mai và trứng.

Acid béo omega-3 giúp làm dịu chứng viêm và chuột rút. Các thực phẩm chứa acid béo omega-3 bao gồm cá hồi, hạt lanh và các loại hạt cây.

2. Giai đoạn nang trứng nên bổ sung năng lượng

Sau khi kỳ kinh kết thúc, cơ thể bước vào giai đoạn nang trứng. Nồng độ estrogen bắt đầu tăng và nhiều phụ nữ cảm thấy mức năng lượng được cải thiện.

Hãy chọn những thực phẩm hỗ trợ mức năng lượng tăng cao trong giai đoạn này. Protein nạc và carbohydrate phức hợp như bánh mì nguyên cám, gạo lứt và quinoa sẽ cung cấp năng lượng cho bất kỳ hoạt động nào tăng lên cùng với mức năng lượng cao hơn.

Chị em nên chủ động theo dõi chu kỳ kinh nguyệt để điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện phù hợp. Ảnh minh họa AI.

Khi nồng độ estrogen tăng cao, hãy ăn những thực phẩm giúp cơ thể cân bằng estrogen, bao gồm:

Các loại rau họ cải, chẳng hạn như bông cải xanh, bắp cải và cải xoăn.

Các loại thực phẩm lên men như kombucha, dưa cải bắp muối chua và kim chi.

Các chất béo lành mạnh bao gồm bơ, hạt lanh và hạt bí ngô.

Rau lá xanh.

3. Giai đoạn rụng trứng cần duy trì chế độ ăn cân bằng

Rụng trứng thường xảy ra vào khoảng giữa chu kỳ. Đây là thời điểm nồng độ estrogen đạt mức cao trước khi giảm xuống sau khi trứng được phóng thích.

Trong giai đoạn rụng trứng, nồng độ estrogen tăng cao và gan phải hoạt động hết công suất để phân giải lượng estrogen dư thừa. Để hỗ trợ quá trình này, hãy tiếp tục ăn các loại protein nạc, tinh bột phức hợp và thực phẩm cân bằng estrogen tương tự như trong giai đoạn nang trứng.

Một chế độ ăn uống lành mạnh toàn diện như chế độ ăn Địa Trung Hải, cũng có thể cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì năng lượng và sức khỏe tổng thể.

4. Giai đoạn hoàng thể nên kiểm soát cảm giác thèm ăn

Sau khi rụng trứng, cơ thể bước vào giai đoạn hoàng thể. Giai đoạn hoàng thể có thể gây ra hội chứng tiền kinh nguyệt, cảm giác đói và thèm ăn. Nên duy trì chế độ ăn giàu carbohydrate phức hợp và thực phẩm giàu chất xơ như rau họ cải, rau lá xanh và khoai lang để giúp kiềm chế cơn đói.

Nếu thèm đồ ăn ngọt hoặc mặn, có thể lựa chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn như sô cô la đen, trái cây và các loại hạt. Hạt bí ngô cũng là nguồn cung cấp magie tốt.

Uống đủ nước cũng rất quan trọng trong giai đoạn này. Bổ sung đủ nước có thể giúp duy trì cân bằng dịch và hỗ trợ giảm cảm giác đầy hơi ở một số người.

Dù nhu cầu dinh dưỡng và cảm giác thèm ăn có thể thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt, chị em không cần áp dụng một chế độ ăn quá nghiêm ngặt cho từng giai đoạn. Thay vào đó, nên duy trì chế độ ăn đa dạng, cân bằng với rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, protein chất lượng cao và chất béo lành mạnh. Chủ động chuẩn bị thực phẩm và lắng nghe những thay đổi của cơ thể cũng giúp phụ nữ đáp ứng tốt hơn nhu cầu dinh dưỡng, duy trì năng lượng và chăm sóc sức khỏe trong suốt chu kỳ.