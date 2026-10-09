Ném vỏ bao kiếm trong lúc bỏ chạy, một người bị tổn hại 59% sức khỏe

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Quốc N. (sinh năm 2011, trú tại xã Đồng Lương) về tội "Cố ý gây thương tích". Vụ việc khiến một người bị tổn hại 59% sức khỏe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra dựng lại hiện trường vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 31/5, P.G.N. (sinh năm 2006) nhắn tin hẹn Hoàng Quốc N. đến khu vực Trường THCS Cát Trù để giải quyết mâu thuẫn giữa N. và H.G.H.

Hoàng Quốc N. mang theo một thanh kiếm kim loại đến điểm hẹn. Trên đường đi, khi gặp H.G.H. tại khu Xóm Làng, xã Đồng Lương, N. rút kiếm đe dọa H. Sau đó, H. cùng N.V.N. và T.T.H. đuổi đánh N.

Trong lúc bỏ chạy, Hoàng Quốc N. quay người ném vỏ bao kiếm về phía sau, trúng vùng dưới mí mắt trái của H.G.H., gây thương tích. Kết quả giám định xác định H. bị tổn hại 59% sức khỏe.

Tại cơ quan công an, Hoàng Quốc N. thừa nhận hành vi. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra khởi tố bị can N. về tội "Cố ý gây thương tích", theo điểm c, khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.