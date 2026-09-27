Nem - hương vị thân quen trong mỗi gia đình

Nguyên liệu làm nem được sơ chế, chuẩn bị kỹ trước khi chế biến.

Để làm nem, phần nhân thường gồm thịt băm, miến, mộc nhĩ, nấm hương, cà rốt, hành, bánh tráng (lá nem) và một số gia vị quen thuộc. Để làm nem, các nguyên liệu được sơ chế, thái nhỏ rồi trộn đều thành phần nhân. Nhân được nêm vừa vị, có độ ẩm vừa phải để khi rán giữ được độ mềm, thơm bên trong mà lớp vỏ vẫn vàng giòn. Bánh tráng làm mềm vừa đủ, nhân đặt với lượng vừa phải rồi cuốn chắc tay để chiếc nem tròn đều.

Khi rán, dầu được làm nóng trước, nem được cho vào với lửa vừa để lớp vỏ chuyển sang màu vàng óng, giòn rụm, phần nhân bên trong chín đều. Nem nóng thường được ăn cùng rau sống, dưa góp và nước chấm chua ngọt. Vị béo, thơm của nhân hòa cùng vị thanh mát của rau và vị đậm đà của nước chấm tạo nên món ăn vừa miệng, dễ thưởng thức.

Với chị Nông Thị Huyền, phường Thục Phán, làm nem đã trở thành công việc quen thuộc mỗi khi gia đình có dịp quây quần. Chị Huyền chia sẻ: Tôi thường bắt đầu từ việc chuẩn bị phần nhân. Thịt, miến, mộc nhĩ, nấm hương, cà rốt, hành… được sơ chế sạch, thái nhỏ rồi trộn đều. Nhân phải nêm vừa vị, có độ ẩm vừa phải, không quá khô cũng không quá ướt thì khi rán nem sẽ thơm, mềm và không bị vỡ. Đến khâu cuốn nem cũng phải chú ý. Bánh tráng chỉ làm mềm vừa đủ, cho lượng nhân vừa phải rồi cuốn chắc tay để chiếc nem tròn đều. Khi rán, tôi thường đợi dầu nóng rồi mới cho nem vào, giữ lửa vừa và lật đều để nem vàng giòn. Nem rán nóng ăn cùng rau sống, dưa góp và nước chấm chua ngọt rất hợp. Vị thơm, béo của nhân nem hòa với rau và nước chấm tạo nên hương vị hài hòa, ăn vừa miệng mà không bị ngấy.

Nem vàng ruộm, giòn thơm, hấp dẫn trong mỗi bữa cơm gia đình.

Từ bữa cơm hằng ngày đến những dịp gia đình sum họp, lễ, Tết, nem luôn là món ăn quen thuộc được nhiều người yêu thích. Đĩa nem vàng giòn dọn lên mâm cơm không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn gợi cảm giác ấm cúng, gần gũi.

Đằng sau mỗi chiếc nem là sự tỉ mỉ của người chế biến. Ở nhiều gia đình, mỗi khi có dịp quây quần, các thành viên cùng nhau chuẩn bị món ăn. Người lớn cuốn nem, trẻ nhỏ phụ nhặt rau, chuẩn bị nước chấm. Công việc bếp núc vì thế trở thành khoảng thời gian để mọi người trò chuyện, sẻ chia và gắn kết.

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều món ăn mới xuất hiện, nhưng nem vẫn giữ được vị trí quen thuộc trong căn bếp gia đình. Không chỉ là một món ăn ngon, nem còn gợi nhớ sự khéo léo, vun vén của người nội trợ và những khoảnh khắc mọi người cùng bên nhau. Từ căn bếp nhỏ, những chiếc nem nóng hổi được dọn lên mâm cơm, giản dị mà thân thương, góp thêm hương vị cho những bữa cơm đầm ấm.