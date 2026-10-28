Ném đá vào xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Hành vi nguy hiểm, hậu quả khôn lường

Công an xã Bảo Thắng tiếp nhận thông tin từ đại diện hãng xe FUTA Hà Sơn.

Trước đó, ngày 22/10/2026, Công an xã Bảo Thắng tiếp nhận đơn trình báo của Công ty cổ phần vận tải FUTA Hà Sơn về việc phương tiện của doanh nghiệp bị ném đá khi lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ Km 216+200 đến Km 218+800, theo chiều Hà Nội đi Lào Cai. Vụ việc khiến kính và một số bộ phận của phương tiện bị hư hỏng, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo anh Vũ Hữu Hùng, đại diện Công ty FUTA Hà Sơn khu vực Bảo Thắng, trong các ngày từ 19 đến 22/10, nhiều phương tiện của doanh nghiệp liên tiếp bị ném đá. Trong đó, có hai xe bị vỡ kính, vỡ gương; một xe bị lõm phần cốp và trầy xước sơn.

Kính xe khách bị nứt vỡ tại vị trí vật cứng va đập, ghi nhận vào tối 22/10/2026 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Anh Hùng cho biết: “Vụ việc xảy ra liên tiếp trong nhiều ngày, ảnh hưởng đến nhiều phương tiện. Điều này khiến doanh nghiệp lo ngại về nguy cơ mất an toàn cho lái xe và hành khách khi lưu thông trên tuyến cao tốc”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bảo Thắng đã rà soát địa bàn, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh xác minh, làm rõ vụ việc. Đến ngày 23/10/2026, chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận trình báo, lực lượng chức năng đã xác định được nhóm 12 thiếu niên có liên quan.

Hình ảnh trích xuất từ camera hành trình tối 22/10/2026, ghi nhận một người đứng ven đường cao tốc ném vật thể lạ về phía xe khách tại khu vực xảy ra vụ việc trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, phục vụ công tác xác minh của cơ quan chức năng.

Theo thông tin xác minh ban đầu, nhóm này thường tụ tập tại khu vực Km 217, thuộc thôn Hồng Cam, xã Bảo Hà, nhặt đá ném vào các phương tiện lưu thông trên tuyến, trong đó có xe khách và xe tải. Khu vực xảy ra vụ việc nằm giáp ranh giữa thôn Hồng Cam, xã Bảo Hà và thôn An Thắng, xã Bảo Thắng nên đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong quá trình xác minh, xử lý.

Sau khi xác định được nhóm thanh thiếu niên, Công an xã Bảo Thắng đã triệu tập các em cùng phụ huynh đến trụ sở làm việc, giải thích các quy định của pháp luật, phân tích hậu quả có thể xảy ra khi ném đá vào phương tiện đang lưu thông trên cao tốc; đồng thời yêu cầu các gia đình nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em.

Công an xã Bảo Thắng triệu tập các thiếu niên có liên quan đến làm việc.

Đại úy Hà Ngọc Hải - cán bộ Công an xã Bảo Thắng, cho biết: “Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Bảo Thắng đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức rà soát, xác minh và làm rõ nhóm thiếu niên có liên quan. Lực lượng Công an đã phân tích, giải thích về tính chất nguy hiểm của hành vi, đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường để tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tái diễn”.

Trên cao tốc, các phương tiện thường di chuyển với tốc độ cao. Một viên đá ném trúng kính chắn gió có thể khiến lái xe bất ngờ, mất tập trung hoặc mất khả năng kiểm soát phương tiện, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của lái xe, hành khách và những người tham gia giao thông khác. Vì vậy, ném đá vào phương tiện đang lưu thông không thể xem là trò đùa hay hành động nghịch ngợm thông thường.

Sau khi được Công an tuyên truyền, giải thích, một thiếu niên có liên quan bày tỏ sự hối hận và cho biết em tham gia do bạn bè rủ rê, chưa lường hết hậu quả. Em nhận thức hành vi của mình là sai trái, hứa không tái phạm, tập trung học tập và phụ giúp gia đình.

Sự việc cũng khiến các gia đình rất lo lắng. Ông Trần Văn Nhất, phụ huynh của một thiếu niên có liên quan, bày tỏ: “Khi biết con có hành vi ném đá xe trên cao tốc, gia đình rất lo lắng, trăn trở. Sau sự việc, gia đình sẽ nghiêm túc nhắc nhở, giáo dục con, phối hợp với lực lượng chức năng để quản lý và không để các cháu tái phạm”.

Công an xã làm việc với phụ huynh và các thiếu niên có liên quan về hành vi ném đá trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục các em, Công an xã Bảo Thắng cũng yêu cầu phụ huynh quan tâm đến thời gian sinh hoạt, các mối quan hệ và hoạt động của con em ngoài giờ học. Sự phối hợp thường xuyên giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện sớm biểu hiện lệch chuẩn, ngăn ngừa hành vi bồng bột có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa, Công an xã Bảo Thắng đang củng cố hồ sơ, tài liệu và triệu tập những người có liên quan tiếp tục xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Sau khi vụ việc được làm rõ, anh Vũ Hữu Hùng, đại diện Công ty FUTA Hà Sơn khu vực Bảo Thắng bày tỏ sự bất ngờ trước việc lực lượng Công an xã xác định được nhóm thiếu niên chỉ trong chưa đầy 24 giờ. Theo anh Hùng, kết quả này giúp doanh nghiệp và đội ngũ lái xe yên tâm hơn khi lưu thông trên tuyến cao tốc, bởi với đặc thù xe chạy tốc độ cao, bất kỳ tình huống bất ngờ nào cũng có thể gây nguy hiểm cho người cầm lái, hành khách và thiệt hại về tài sản.

Từ vụ việc trên có thể thấy, sự chủ động nắm tình hình, khẩn trương xác minh và phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã Bảo Thắng với các lực lượng chức năng đã giúp nhanh chóng làm rõ vụ việc, tạo cơ sở để tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để ngăn chặn những hành vi tương tự, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, giúp các em nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đây là giải pháp quan trọng để phòng ngừa vi phạm từ sớm, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.