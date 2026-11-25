Ngày 26/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án, chuyển sang Viện kiểm sát để đề nghị truy tố bị can Huỳnh Hồng Hải (SN 1983, trú tại khóm Tây Khánh 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội "Giết người".

Bị can Huỳnh Hồng Hải.

Theo kết quả điều tra, năm 2023, Hải có quan hệ tình cảm với chị T.T.V. (SN 1991, trú tại TP Hồ Chí Minh). Thời điểm này, chị V. có con trai là bé K. (4 tuổi). Ngày 10/9/2023, Hải điện thoại mời chị V. cùng bé K. đến nhà dự đám giỗ.

Khoảng 10h30’ ngày 11/9/2023, thấy bé K. quấy khóc, chị V. nhờ Hải điều khiển xe môtô chở bé đi chơi. Hải chở bé đến nhiều nơi nhưng bé vẫn khóc. Khi đến giữa cầu Tôn Đức Thắng, đoạn thuộc phường Mỹ Hòa (nay là phường Long Xuyên), Hải đã ném bé K. xuống sông Long Xuyên.

Thời điểm này, cha con ông Bùi Ngọc Thọ (SN 1960, trú tại phường Thới Long, TP Cần Thơ) đang điều khiển ghe chở lúa vừa đến khu vực, phát hiện sự việc và kịp thời cứu vớt bé K. lên ghe.

Nhận tin báo, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an TP Long Xuyên khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng. Sau khoảng 5 giờ, lực lượng Công an đã bắt giữ Huỳnh Hồng Hải khi đang lưu thông trên đường.

Theo Cơ quan điều tra, kết quả giám định xác định tại thời điểm thực hiện hành vi, Hải nhận thức được hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau đó bị can có biểu hiện tâm thần nên được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.