Ngày 17/11, Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới (NECS) tổ chức Hội nghị Khách hàng năm 2026 tại KCN Phú An Thạnh, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, với thông điệp “Đồng hành bền vững – Kiến tạo thịnh vượng”. Đây là dịp NECS tri ân khách hàng, đối tác đã tin tưởng và đồng hành trong suốt quá trình phát triển; đồng thời giới thiệu các giải pháp logistics lạnh hiện đại kết hợp giải pháp tài chính cùng Ngân hàng Nam Á nhằm góp phần nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thông qua hoạt động tham quan thực tế hệ thống kho lạnh tự động ASRS và tọa đàm chuyên đề về đòn bẩy tài chính, hội nghị tập trung vào hai bài toán có mối liên hệ chặt chẽ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh: bảo quản hàng hóa theo đúng yêu cầu chất lượng và duy trì nguồn vốn lưu động phục vụ kế hoạch vận hành. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp trao đổi trực tiếp, tìm kiếm phương án phù hợp với đặc thù hàng hóa và nhu cầu tài chính của mình.

NECS vừa tổ chức thành công Hội nghị Khách hàng năm 2026.

Giải pháp kho lạnh linh hoạt, hiện đại và phát triển xanh

Tại hội nghị, khách mời đã trực tiếp tham quan cơ sở hạ tầng kho lạnh tự động ASRS của NECS và thảo luận về phương án lưu trữ phù hợp với đặc điểm sản phẩm, yêu cầu bảo quản và kế hoạch nhập, xuất hàng.

Hệ thống lưu trữ tự động ASRS tại Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới NECS.

Với hệ thống kho lạnh tự động hóa ASRS quy mô lớn, NECS ứng dụng công nghệ nhằm duy trì nhiệt độ bảo quản ổn định, hạn chế thất thoát nhiệt, bảo vệ chất lượng hàng hóa và nâng cao hiệu quả vận hành. Hệ thống kho đa dải nhiệt độ gồm kho đông, kho mát, kho điều hòa, kho thường; kết hợp dịch vụ cấp đông sâu đến âm 40 độ C, dịch vụ giá trị gia tăng, vận chuyển và phân phối.

NECS chú trọng an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các yêu cầu quốc tế liên quan đến FDA, FSSC 22000, EU Code, MSC và ASC trong phạm vi hoạt động phù hợp. Đặc biệt, chứng nhận công trình xanh EDGE đánh dấu định hướng phát triển chuỗi logistics lạnh hiện đại, hiệu quả và có trách nhiệm hơn với môi trường.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc NECS, nhấn mạnh: “Công nghệ có thể được đầu tư bằng nguồn lực tài chính, nhưng niềm tin của khách hàng chỉ có thể được xây dựng bằng uy tín, sự chính trực và những cam kết được thực hiện qua thời gian.”

Kết nối giải pháp lưu trữ với nguồn vốn cho doanh nghiệp

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là phiên tọa đàm “Đòn bẩy tài chính cho doanh nghiệp”. Tọa đàm tập trung vào cách kết hợp dịch vụ kho lạnh với giải pháp tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thường phải thanh toán tiền hàng trước khi thu được tiền bán hàng, đặc biệt vào dịp lễ, Tết hoặc các đợt phân phối lớn. Việc kết hợp dịch vụ logistics với tín dụng ngân hàng giúp doanh nghiệp chủ động hơn về vốn trong giai đoạn này.

Thông qua hợp tác giữa NECS và Ngân hàng Nam Á, doanh nghiệp có thể sử dụng chính hàng hóa lưu giữ tại kho NECS làm tài sản bảo đảm để tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện cấp tín dụng.

Theo thông tin nêu trong bài phát biểu của lãnh đạo NECS, mô hình đã được triển khai thực tế và nhiều khách hàng NECS đã được giải ngân. Giải pháp góp phần hỗ trợ doanh nghiệp chủ động vốn thu mua, sản xuất, chế biến và kinh doanh.

Sự kết hợp giữa năng lực cung cấp dịch vụ kho lạnh của NECS và giải pháp tài chính từ Ngân hàng Nam Á mở ra cách tiếp cận đồng bộ hơn đối với nhu cầu của doanh nghiệp. Mô hình hợp tác giúp doanh nghiệp phối hợp kế hoạch lưu kho với nhu cầu vốn lưu động, qua đó chủ động hơn trong quản trị hàng hóa, dòng tiền và kế hoạch kinh doanh.

Với định hướng đồng hành dài hạn, NECS và Ngân hàng Nam Á kỳ vọng tiếp tục phát triển các giải pháp thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường; qua đó giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả vận hành và củng cố năng lực cạnh tranh.

Tọa đàm Đòn bẩy tài chính cho doanh nghiệp tập trung vào cách kết hợp dịch vụ kho lạnh với giải pháp tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho doanh nghiệp.

Định hướng hệ sinh thái logistics xanh, tích hợp và toàn diện

Với định hướng “Hạ tầng đi trước - Hàng hóa đi xa”, NECS tiếp tục hướng đến mở rộng mạng lưới kho bãi, trung tâm phân phối và dịch vụ vận chuyển tại các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước.

Ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết, Cảng Quốc tế QTM cùng hệ sinh thái với NECS - đã khởi công tháng 7/2026 tại khu vực Phú Mỹ, hướng tới kết nối dịch vụ từ kho bãi, vận chuyển, ICD và thủ tục hải quan đến tận cầu cảng, từng bước hình thành hệ sinh thái logistics tích hợp và toàn diện. “Ở đâu khách hàng phát triển, NECS sẵn sàng đồng hành. Ở đâu khách hàng mở rộng thị trường, NECS nỗ lực mang đến những giải pháp kết nối phù hợp”, ông Hải nhấn mạnh.

Song song với mở rộng mạng lưới, NECS hướng tới một chuỗi logistics lạnh không chỉ hiện đại và hiệu quả, mà còn xanh hơn, tích hợp hơn và có trách nhiệm hơn với môi trường.

Định hướng này gắn với các giá trị “Kiên định - Chính trực - Sáng tạo”, cùng mục tiêu trở thành đối tác chiến lược đáng tin cậy, đồng hành với khách hàng trong phát triển chuỗi cung ứng bền vững, hướng tới tầm nhìn trở thành nhà cung cấp giải pháp logistics xanh, tích hợp và toàn diện hàng đầu tại Việt Nam.

Hội nghị tiếp tục với hoạt động giao lưu, kết nối và tư vấn trực tiếp về dịch vụ kho lạnh, logistics và giải pháp tài chính, tạo điều kiện để các doanh nghiệp chia sẻ nhu cầu thực tế và tìm kiếm cơ hội hợp tác. NECS và Ngân hàng Nam Á khẳng định tinh thần “Đồng hành bền vững – Kiến tạo thịnh vượng”.