NEC trình làng laptop Lavie X14 với chip Panther Lake pin 30 giờ

NEC là một tập đoàn công nghệ đa quốc gia hàng đầu tại Nhật Bản, sở hữu bề dày lịch sử trong việc sản xuất và cung cấp các thiết bị phần cứng tin học phục vụ cho cả doanh nghiệp lẫn người dùng cá nhân.

Thương hiệu Lavie hoạt động dựa trên mô hình liên doanh chiến lược giữa NEC và Lenovo, từng trình làng nhiều dòng laptop, máy tính bộ All-in-One cũng như máy tính bảng đạt chuẩn mực cao về độ bền cùng thiết kế tối giản.

Lavie X14 với chip Panther Lake pin 30 giờ ra mắt giới công nghệ.

Trong đợt ra mắt sản phẩm mới nhất lần này, sự xuất hiện của chiếc máy tính xách tay màn hình 14 inch Lavie X14 được đánh giá là bước đi đột phá nhất của hãng.

Sự xuất hiện của sản phẩm này lập tức thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới công nghệ nhờ sự kết hợp ấn tượng giữa vi xử lý Intel Panther Lake 8 nhân, bộ nhớ RAM lên đến 32 GB cùng viên pin dung lượng cực lớn cho phép thiết bị duy trì hoạt động liên tục suốt 30 tiếng đồng hồ.

Dù sở hữu nguồn sức mạnh phần cứng vượt trội cùng dung lượng pin khổng lồ, Lavie X14 vẫn giữ được phom dáng siêu nhẹ với trọng lượng chỉ khoảng 1 kg và độ mỏng rơi vào khoảng 1,88 cm.

Đi sâu vào chi tiết cấu hình, thiết bị được trang bị bộ vi xử lý Intel Core Ultra 7 355 đi kèm với 32 GB RAM LPDDR5x chuẩn tốc độ cao. Ở thời điểm hiện tại, nhà sản xuất không cung cấp các phiên bản có dung lượng RAM thấp hơn, cho thấy đây là một mẫu máy tính được định vị ở phân khúc cao cấp hướng đến trải nghiệm toàn diện nhất.

Con chip Core Ultra 7 thuộc thế hệ Panther Lake cấu thành từ 8 nhân xử lý, bao gồm 4 nhân hiệu năng cao kiến trúc Cougar Cove và 4 nhân tiết kiệm điện kiến trúc Darkmont LP.

Sở hữu sức mạnh phần cứng vượt trội cùng dung lượng pin khổng lồ, Lavie X14 vẫn có thiết kế mỏng nhẹ.

Trong các bài kiểm tra hiệu năng thực tế, vi xử lý này thể hiện sức mạnh rất ấn tượng khi đạt khoảng 650 điểm trên công cụ Cinebench 2024, nhỉnh hơn khoảng 5% so với dòng chip Apple M3. Nhờ đó, máy hoàn toàn đáp ứng mượt mà các tác vụ làm việc văn phòng từ cơ bản đến nâng cao, lướt web nhiều thẻ cùng lúc và thực hiện các công việc sáng tạo như chỉnh sửa hình ảnh hoặc biên tập video nhẹ nhàng.

Về khả năng xử lý đồ họa, con chip thế hệ mới này tích hợp đồ họa Intel Graphics Xe3 với 4 nhân xử lý. Sức mạnh của nhân đồ họa nội bộ này được đánh giá tương đương với dòng card AMD Radeon 760M vốn thường xuất hiện trên các dòng laptop tầm trung hoặc các mẫu máy tính mini phổ biến trên thị trường. Người dùng vẫn có thể trải nghiệm các tựa game giải trí nhẹ nhàng trên chiếc máy này nếu thiết lập mức cấu hình đồ họa vừa phải.

Bên cạnh cấu hình phần cứng mạnh mẽ, hệ thống cổng kết nối trên Lavie X14 được trang bị đầy đủ và đa dạng để phục vụ tối đa công việc hàng ngày. Máy sở hữu hai cổng Thunderbolt 4 chuẩn Type-C, hai cổng USB 3.2 Gen 2 chuẩn Type-A truyền thống, cổng xuất hình ảnh HDMI, khe đọc thẻ nhớ MicroSD, giắc cắm tai nghe 3,5 mm, cổng mạng Ethernet diện rộng cùng chuẩn kết nối không dây Wi-Fi 7 tiên tiến nhất hiện nay.

Hệ thống cổng kết nối trên Lavie X14 được trang bị đầy đủ và đa dạng để phục vụ tối đa công việc hàng ngày.

Điểm sáng giá nhất giúp Lavie X14 khẳng định vị thế trên thị trường chính là viên pin dung lượng cực kỳ ấn tượng lên tới 99,9 Wh. Dung lượng này giúp thiết bị duy trì khả năng phát video liên tục trong khoảng 30 giờ và có thể ở trạng thái chờ lên tới 51 giờ. Việc đưa viên pin đạt hạn mức tối đa cho phép mang lên máy bay vào một thân máy mỏng nhẹ 1 kg là một thành tựu kỹ thuật đáng nể của đội ngũ thiết kế.

Những thông số kỹ thuật đáng chú ý khác của thiết bị bao gồm ổ cứng SSD dung lượng 512 GB, camera độ phân giải 1080p tích hợp cảm biến hồng ngoại tương thích với tính năng nhận diện khuôn mặt Windows Hello, bộ xử lý thần kinh NPU đạt hiệu năng 49 TOPS nhờ nền tảng Core Ultra Series 3 cùng bàn di chuột cảm ứng đa điểm hỗ trợ các thao tác cử chỉ mượt mà.

Màn hình của máy có kích thước 14 inch, sử dụng tấm nền IPS cảm ứng với độ phân giải WUXGA (1.920 x 1.200 pixel) mang lại không gian hiển thị sắc nét và trực quan.

Hiện tại, Lavie X14 đã chính thức mở bán với mức giá quy đổi khoảng 60 triệu đồng. Do thương hiệu NEC PC chỉ phân phối dòng sản phẩm Lavie độc quyền tại thị trường nội địa Nhật Bản, khả năng chiếc máy này được phân phối chính thức ra các thị trường quốc tế là tương đối thấp.

Tuy nhiên, những người dùng yêu thích các dòng máy cao cấp từ xứ sở hoa anh đào hoàn toàn có thể sở hữu sản phẩm thông qua các dịch vụ vận chuyển trung gian.

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