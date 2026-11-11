Né phí gửi xe, ô tô tràn ra lòng đường
Hà Nội vừa điều chỉnh tăng giá dịch vụ trông giữ phương tiện tại nhiều khu vực, nhằm quản lý hoạt động trông giữ xe, khai thác hiệu quả không gian đô thị và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố, thay vì lựa chọn các điểm trông giữ đúng quy định, một số chủ phương tiện lại tìm cách né phí, tùy tiện dừng, đỗ dưới lòng đường, trên vỉa hè.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ne-phi-gui-xe-o-to-tran-ra-long-duong-246261111192825914.htm