NCT WISH bắt đầu 'chinh chiến' các bảng xếp hạng

Theo Hanteo Chart vào ngày 19/10, NCT WISH, nhóm nhạc gồm các thành viên Sion, Riku, Yushi, Jaehee, Ryo và Sakuya đã giành vị trí quán quân trên cả bảng xếp hạng "World Chart" và "Album Chart" trong tuần thứ ba của tháng 10/2026 (từ ngày 12 đến ngày 18/10).

Với mini album thứ tư mang tên I SPY, NCT WISH đã đạt chỉ số album hàng tuần là 1.634.827,90 điểm cùng doanh số bán ra trong tuần là 1.559.051 bản, qua đó đứng đầu bảng xếp hạng "Album Chart".

Trên bảng xếp hạng "World Chart" hàng tuần, nơi theo dõi các chỉ số từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu, NCT WISH đã giành số điểm cao nhất ở hạng mục album, đạt vị trí dẫn đầu với chỉ số thế giới là 12.506,32 điểm.

Được phát hành vào lúc 18h (giờ Hàn Quốc) ngày 12/10, I SPY bao gồm sáu ca khúc, trong đó có bài hát chủ đề cùng tên. Để quảng bá cho album này, NCT WISH cũng tổ chức sự kiện pop-up mang tên 'WISH LAND' tại Seongsu, Seoul, từ ngày 14 đến ngày 24/10, trước khi tiếp tục mang sự kiện này đến Thượng Hải và Tokyo.

NCT WISH ra mắt vào tháng 2/2024. Kể từ đó, nhóm đã phát hành nhiều ca khúc như WISH, Songbird, Steady, Wishful Winter, Miracle, poppop và COLOR, đồng thời tích cực hoạt động quảng bá tại cả Hàn Quốc và Nhật Bản.