NCT DREAM mở màn kỷ niệm 10 năm hoạt động của NCT

Vào lúc 18h (giờ Hàn Quốc) ngày 9/11, NCT DREAM sẽ phát hành album phòng thu thứ sáu, mang tên DREAM AFTER DREAM trên các nền tảng âm nhạc. Đúng như tiêu đề gợi liên tưởng đến một giấc mơ kéo dài không hồi kết, album gồm 10 ca khúc này truyền tải thông điệp rằng, nhóm sẽ tiếp tục tiến về phía những giấc mơ mới, dựa trên nền tảng là khoảng thời gian và những trải nghiệm mà họ đã cùng nhau chia sẻ suốt 10 năm qua.

Ca khúc chủ đề Boogie Woogie là một bản nhạc dance, với tiết tấu sôi động. Jaemin đã tham gia viết lời cho bài hát này; phần lời thể hiện lòng biết ơn dành cho nhau vì đã biến những ngày bình thường trở nên đặc biệt, đồng thời gửi gắm niềm tin rằng, mọi khoảnh khắc trong tương lai đều sẽ tỏa sáng rực rỡ miễn là họ còn ở bên nhau, tất cả được truyền tải qua một bầu không khí tươi vui và đầy năng lượng.

NCT DREAM ra mắt vào năm 2016 và được công chúng yêu mến qua các ca khúc như Chewing Gum, Hot Sauce, Candy, ISTJ và BTTF. Nhóm ban đầu được quảng bá với bảy thành viên, nhưng sau khi Mark chấm dứt hợp đồng độc quyền với SM Entertainment và rời khỏi đội vào tháng 4/2026, NCT DREAM đã được tái cơ cấu thành nhóm gồm sáu thành viên.