NCT DREAM là một trong hai nhóm nhạc đi vào lịch sử bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc

NCT DREAM đã có màn trở lại được mong đợi từ lâu với album phòng thu mới mang tên DREAM AFTER DREAM, cùng ca khúc chủ đề sôi động Boogie Woogie.

Theo Hanteo Chart, DREAM AFTER DREAM đã đạt doanh số ấn tượng với tổng cộng 1.002.558 bản được bán ra trong tuần đầu tiên phát hành (từ ngày 9 đến ngày 15/11). Đây là album thứ chín của NCT DREAM vượt mốc 1 triệu bản bán ra trong tuần đầu tiên.

NCT DREAM trở thành nghệ sĩ thứ hai trong lịch sử Hanteo đạt thành tích có 9 album khác nhau bán được hơn 1 triệu bản ngay trong tuần đầu tiên phát hành (sau SEVENTEEN).

Trước DREAM AFTER DREAM, NCT DREAM từng đạt doanh số hơn 1 triệu bản trong tuần đầu tiên với các album/EP gồm Hot Sauce, Glitch Mode, Candy, ISTJ, DREAM( )SCAPE, DREAMSCAPE, Go Back To The Future và Beat It Up.

Việc tiếp tục chạm mốc triệu bản với album phòng thu thứ sáu, đã nâng tổng số album đạt thành tích này lên con số 11 liên tiếp, qua đó khẳng định vị thế độc tôn của nhóm trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Ngay khi ra mắt, album đã đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc lớn tại Hàn Quốc. Sức hút toàn cầu của nhóm còn được minh chứng rõ nét qua thành công tại thị trường Trung Quốc: Album đã đạt chứng nhận "Album Bạch kim" trên nền tảng QQ Music, dẫn đầu cả bảng xếp hạng doanh số kỹ thuật số chung lẫn bảng xếp hạng album phòng thu, đồng thời giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng doanh số album kỹ thuật số của KuGou Music.

Bên cạnh đó, ca khúc chủ đề Boogie Woogie cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Bài hát đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Melon Global-K (theo ngày) và bảng xếp hạng thời gian thực của Bugs. Tại Trung Quốc, ca khúc này cũng đứng đầu bảng xếp hạng K-pop của Tencent Music, đồng thời chiếm lĩnh vị trí cao nhất trên cả bảng xếp hạng video âm nhạc (MV) chung và bảng xếp hạng MV tiếng Hàn của QQ Music.

Album phòng thu thứ sáu của NCT DREAM truyền tải thông điệp về hành trình hướng tới những giấc mơ mới, được xây dựng trên nền tảng là khoảng thời gian và những trải nghiệm mà các thành viên đã cùng nhau chia sẻ trong suốt thập kỷ qua. Ca khúc chủ đề Boogie Woogie mang đến nguồn năng lượng tươi sáng, vui tươi, thể hiện lòng biết ơn giữa các thành viên dành cho nhau, cũng như sự hào hứng về tương lai mà họ sẽ cùng kiến tạo, góp phần làm tăng thêm bầu không khí hân hoan kỷ niệm 10 năm hoạt động của nhóm.