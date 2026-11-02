NCT 127 tạo sức hút riêng tại Nhật Bản và Thái Lan

Vào ngày 2/11, SM Entertainment thông báo rằng NCT 127 đã thu hút 60.000 người hâm mộ đến với Belluna Dome tại Saitama, Nhật Bản, trong hai ngày 24 và 25/10, thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn thứ năm mang tên NEO CITY – THE REDLINE. Sau đó, nhóm tiếp tục biểu diễn tại Sân vận động Thammasat ở Bangkok, Thái Lan, vào ngày 31/10 và ngày 1/11, với sự tham dự của 42.000 khán giả.

Đối với các đêm diễn tại Saitama với tiêu đề NEO CITY : SAITAMA – THE REDLINE, nhóm đã bổ sung các ca khúc tiếng Nhật vào danh sách biểu diễn để phục vụ người hâm mộ tại đây. Đêm diễn ngày 24/10 cũng được lên kế hoạch phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình Nhật Bản WOWOW.

Trong các buổi hòa nhạc, NCT 127 đã trình diễn những bản hit tiêu biểu như Walk, Simon Says và Cherry Bomb. Nhóm cũng thể hiện các ca khúc từ album phòng thu thứ bảy BLINGY phát hành vào tháng Tám bao gồm: Legacy, Step Up, IKR và Day After Day.

Khán giả đã cùng hòa giọng trong các tiết mục: Pinata, Fire Truck, Fact Check, Kick It và Blingy, trong khi các thành viên tiếp nối màn trình diễn nhịp nhàng theo tiếng hát của người hâm mộ.

Sau các đêm diễn, NCT 127 chia sẻ: "Chúng tôi có thể đứng trên một sân khấu lớn như thế này chính là nhờ vào tất cả các bạn, những người luôn ủng hộ chúng tôi. Những tiếng reo hò cuồng nhiệt và giọng hát mà chúng tôi nghe được từ trên sân khấu đã tiếp thêm cho chúng tôi rất nhiều sức mạnh. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên tình cảm và năng lượng mà các bạn đã dành tặng, và chúng tôi sẽ đền đáp điều đó bằng âm nhạc chất lượng cùng những màn trình diễn tuyệt vời. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi cho đến chặng cuối của chuyến lưu diễn này nhé".

NCT 127 đã khởi động NEO CITY – THE REDLINE, chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của nhóm với đội hình năm thành viên bằng ba đêm diễn cháy vé tại Seoul vào tháng Chín. Chuyến lưu diễn này cũng đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm hoạt động của nhóm. Nhóm sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn tại Manila (Philippines) vào ngày 12/12, sau đó lần lượt đến Đài Bắc vào ngày 2/1/2027, Kuala Lumpur vào ngày 9/1/2027 và Ma Cao vào ngày 16/1 năm sau.