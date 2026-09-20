NCT 127 khởi động chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên với đội hình 5 thành viên

NCT 127 đã hoàn tất chặng mở màn tại Seoul cho chuyến lưu diễn thế giới thứ năm của nhóm mang tên NEO CITY – THE REDLINE.

Taeyong, Johnny, Yuta, Jaehyun và Haechan đã tổ chức thành công ba đêm diễn cháy vé tại KSPO Dome (Seoul), từ ngày 18 đến 20/9, thu hút tổng cộng 31.500 khán giả. Toàn bộ vé được mở bán đều đã được bán hết, bao gồm cả những ghế có tầm nhìn bị hạn chế.

Chuỗi concert này đánh dấu chuyến lưu diễn đầu tiên của NCT 127, với đội hình biểu diễn gồm 5 thành viên, sau khi Mark rời khỏi NCT và SM Entertainment, cũng như việc Doyoung và Jungwoo lên đường nhập ngũ.

Mở màn với ca khúc Legacy, các thành viên xuất hiện trong tư thế lơ lửng giữa những sợi dây chuyển động đan xen, tượng trưng cho nỗ lực thoát khỏi một lỗi hệ thống. Họ tiếp nối chương trình bằng loạt tiết mục đầy mạnh mẽ như: Step Up, Walk, Simon Says, Cherry Bomb, Lemonade, Punch, Bring the Noize và 2 Baddies.

Riêng ca khúc Cherry Bomb đã được dàn dựng lại phần vũ đạo cho đoạn chuyển tiếp (bridge). Taeyong tiết lộ rằng, ban đầu, các thành viên đã từ chối thực hiện phần vũ đạo mới này, khiến anh phải mất hai ngày để thuyết phục họ. Anh ghi nhận sự đồng thuận của các thành viên, trong khi Yuta nhận xét rằng, màn trình diễn hoàn thiện thực sự ấn tượng, ngay cả khi nhìn từ góc độ của chính họ.

Các thành viên đã điều chỉnh lại các phần trình diễn trong suốt buổi hòa nhạc để phù hợp với đội hình có sự thay đổi. Taeyong, Johnny và Haechan đảm nhận các phần vốn do Mark thể hiện, trong khi Haechan, Jaehyun và Yuta đảm nhiệm các phần hát của Doyoung và Jungwoo.

Tại buổi diễn cuối cùng vào ngày 20/9, Taeyong bày tỏ sự ngạc nhiên trước nguồn năng lượng cuồng nhiệt của khán giả, còn Yuta hứa sẽ mang đến cho người xem livestream trên toàn thế giới những màn trình diễn đầy nhiệt huyết của nhóm.

Jaehyun, người trở lại sân khấu hòa nhạc sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đã khích lệ người hâm mộ hãy tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này: "Khoảnh khắc này sẽ không bao giờ quay trở lại, vì vậy, hãy cảm nhận và ghi nhớ tất cả. Hãy cùng nhau tận hưởng từ đầu đến cuối mà không có bất kỳ sự hối tiếc nào".

Sau đêm mở màn tại Seoul, NCT 127 sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn tại Jakarta, Hồng Kông, Singapore, Saitama, Bangkok, Manila, Đài Bắc, Kuala Lumpur và Ma Cao.