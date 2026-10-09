NCSP triển khai bảo dưỡng sửa chữa lớn: Bảo đảm an toàn, nâng cao độ tin cậy hệ thống khí Nam Côn Sơn

Được sự chấp thuận của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, đơn vị thành viên của Petrovietnam), từ 0h00 ngày 25/9 đến 24h00 ngày 1/10/2026, Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP) triển khai đợt bảo dưỡng sửa chữa lớn (Major Turnaround - Major TAR) chu kỳ 5 năm tại Nhà máy Xử lý khí Nam Côn Sơn, Trạm van Long Hải và Trạm đo đếm khí Phú Mỹ.

Với 101 đầu việc được thực hiện trong 7 ngày dừng khí, Major TAR 2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của NCSP trong năm nay, nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, nâng cao độ tin cậy và duy trì vận hành an toàn của hệ thống khí Nam Côn Sơn sau 26 năm hoạt động liên tục.

Các công việc bảo dưỡng, sửa chữa sẽ được thực hiện theo phạm vi, yêu cầu kỹ thuật và trình tự đã được phê duyệt.

Chuẩn bị kỹ, tối ưu thời gian dừng khí

Không chỉ là hoạt động bảo dưỡng định kỳ, Major TAR còn là dịp để NCSP kiểm tra, đánh giá tổng thể hiện trạng hệ thống, xử lý các tồn tại kỹ thuật và chủ động kiểm soát rủi ro, bảo đảm hệ thống tiếp tục vận hành ổn định trong giai đoạn tiếp theo.

Công tác chuẩn bị cho Major TAR 2026 đã được NCSP khởi động từ tháng 10/2025 theo quy trình quản lý giá trị vốn đầu tư (Capital Value Process - CVP). Sau gần một năm đánh giá, lập kế hoạch và chuẩn bị nguồn lực, 101 đầu việc đã được phân chia thành 45 gói công việc để triển khai trong thời gian dừng khí.

Trong đó, 3 gói công việc tại khu vực ngọn đuốc cao hơn 80m sẽ do các nhà thầu chuyên dụng thực hiện bằng thiết bị đặc chủng; 42 gói còn lại do lực lượng kỹ sư, công nhân kỹ thuật NCSP chủ trì, với sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài và các đơn vị cơ khí, lắp ráp trong nước.

Tổng thời gian dừng khí dự kiến kéo dài 7 ngày, gồm 5 ngày thực hiện các hạng mục chính và 2 ngày dự phòng cho các yếu tố thời tiết hoặc phát sinh kỹ thuật. Đặc biệt, thời gian dừng khí của NCSP được bố trí đồng bộ với kế hoạch dừng khí của giàn Hải Thạch - Mộc Tinh nhằm tối ưu thời gian gián đoạn nguồn khí Nam Côn Sơn 1, giảm thiểu ảnh hưởng đến các hộ tiêu thụ.

Tiến độ thực hiện được kiểm soát chặt chẽ theo từng giai đoạn. Ngày đầu tiên tập trung cô lập, xả khí và làm sạch thiết bị; các ngày tiếp theo triển khai kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, đặc biệt tại khu vực ngọn đuốc; ngày cuối dành cho công tác dỡ cô lập, đánh giá điều kiện an toàn và tái khởi động nhà máy. Các nhóm công việc được tổ chức triển khai song song nhằm tận dụng tối đa thời gian dừng khí.

Song song với công tác kỹ thuật, NCSP đã phối hợp với các chủ mỏ, đơn vị vận hành và hộ tiêu thụ để xây dựng phương án cấp khí trước, trong và sau TAR. Nguồn khí từ các mỏ không thuộc phạm vi dừng vẫn được tiếp nhận, góp phần bảo đảm nguồn cung và hạn chế tối đa tác động đến hoạt động sản xuất của khách hàng.

Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Nhân lực, thiết bị và lực lượng nhà thầu đã được huy động đến công trường, tổ chức huấn luyện an toàn, làm quen hiện trường và sẵn sàng triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

Bảo dưỡng ngọn đuốc cao trên 80m sẽ được thực hiện bởi nhà thầu chuyên dụng với các thiết bị đặc chủng.

An toàn là ưu tiên hàng đầu

Với quy mô lớn, tiến độ khẩn trương và sự tham gia của đông đảo lực lượng NCSP cùng các nhà thầu, Major TAR 2026 đặt ra yêu cầu cao về điều phối và kiểm soát an toàn.

NCSP đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện chuyên sâu nhằm bảo đảm mọi nhân sự tham gia nắm vững quy trình, nhận diện đầy đủ các mối nguy và đáp ứng các yêu cầu trước khi thực hiện công việc.

Tại hiện trường, các yêu cầu về an toàn được kiểm soát nghiêm ngặt trong từng công đoạn, từ nhận diện rủi ro, cấp giấy phép công việc, kiểm soát năng lượng, giám sát hiện trường đến phối hợp giữa các lực lượng. Kỷ luật trong thực thi, thông tin thông suốt và tuân thủ quy trình được xác định là những yếu tố then chốt để kiểm soát rủi ro trong suốt quá trình bảo dưỡng.

Các nhóm công việc sẽ được tổ chức triển khai song song, bảo đảm tiến độ trong thời gian dừng khí.

Bảo đảm độ tin cậy cho hệ thống khí quốc gia

Mục tiêu của Major TAR 2026 là hoàn thành 100% khối lượng công việc theo kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối về an toàn, chất lượng và tiến độ; qua đó duy trì tính toàn vẹn, nâng cao độ tin cậy và bảo đảm hệ thống khí Nam Côn Sơn vận hành ổn định trong những năm tiếp theo.

Với tinh thần “Trách nhiệm - kỷ luật - chuyên nghiệp”, cán bộ công nhân viên NCSP cùng các nhà thầu cam kết tuân thủ nghiêm các yêu cầu an toàn, chủ động phối hợp và kiểm soát chặt chẽ từng công việc, hướng tới mục tiêu xuyên suốt: “Không để xảy ra tai nạn - không gây tổn hại đến con người - không gây ảnh hưởng đến môi trường”.

Major TAR 2026 không chỉ là một đợt bảo dưỡng quy mô lớn mà còn thể hiện sự chuẩn bị bài bản, năng lực quản trị và tinh thần trách nhiệm của NCSP trong việc duy trì vận hành an toàn, tin cậy và bền vững hệ thống khí Nam Côn Sơn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.