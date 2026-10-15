NCSP sẵn sàng cho diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xử lý sự cố môi trường cấp Thành phố năm 2026

Ngày 16/10, UBND Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xử lý sự cố môi trường cấp Thành phố năm 2026 tại NCSP.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra toàn diện khả năng huy động lực lượng, phương tiện, năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) với quân đội, các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng PCCC tại chỗ trong xử lý các tình huống cháy, nổ lớn, sự cố phức tạp; đồng thời kiểm tra cơ chế vận hành thông tin chỉ huy, nâng cao năng lực ứng phó và phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ.

Với quy mô huy động gần 1.000 người và hơn 100 phương tiện chuyên dụng, đến nay, NCSP đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào ngày diễn tập chính thức với yêu cầu cao nhất về tính thực chất, an toàn và hiệu quả phối hợp.

Xây dựng kịch bản sát thực tế công trình khí

Tình huống diễn tập được xây dựng trên cơ sở đặc thù hoạt động và nguy cơ cháy, nổ cao của công trình khí. Kịch bản đặt ra tình huống giả định phức tạp, đòi hỏi các lực lượng nhanh chóng đánh giá hiện trường, xử lý sự cố ban đầu, kịp thời huy động lực lượng chi viện và triển khai phương tiện chuyên dụng; đồng thời phối hợp thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu và bảo đảm an ninh, an toàn khu vực.

Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xử lý sự cố môi trường cấp Thành phố năm 2026 tại NCSP.

Trước yêu cầu đó, NCSP đã chủ động rà soát cơ sở vật chất, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Công tác chuẩn bị, hợp luyện và kiểm tra kỹ thuật được triển khai nghiêm túc theo từng vị trí, nhiệm vụ. Các lực lượng tham gia liên tục được phổ biến phương án, bảo đảm phản ứng nhanh và phối hợp chính xác trong ngày diễn tập chính thức.

Lực lượng PCCC&CNCH tại chỗ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong hợp luyện ứng phó sự cố.

Nâng cao khả năng phối hợp qua hai tuần hợp luyện

Điểm nhấn trong quá trình chuẩn bị là hai tuần hợp luyện nghiêm túc, trách nhiệm. Qua đó, phương án ứng phó từ giai đoạn xử lý ban đầu tại chỗ đến khi triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp quy mô lớn đã được hoàn thiện.

Đội hình xe chữa cháy chuyên dụng và lăng phun công suất lớn để khống chế đám cháy giả định tại NCSP

Thông qua từng đợt hợp luyện, Ban Chỉ đạo diễn tập cùng các đơn vị đã đánh giá thực tế trình tự triển khai, khả năng tiếp cận hiện trường, sơ đồ bố trí phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc và cơ chế phối hợp chỉ huy. Những tồn tại, hạn chế phát sinh đều được kịp thời điều chỉnh, bảo đảm phương án diễn tập chính thức vừa tuân thủ chặt chẽ kịch bản, vừa bám sát điều kiện thực tế.

Công tác ghi hình, truyền dẫn hình ảnh tại hiện trường được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm hiệu quả của cuộc diễn tập.

Trong quá trình này, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) - Công an TP Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt về hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với NCSP và các đơn vị liên quan như UBND xã Long Điền, Bộ Tư lệnh Thành phố, các sở, ban, ngành, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố, Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm Cấp cứu 115… tổ chức huấn luyện, hợp luyện. Các đơn vị phối hợp đã chủ động tham gia theo đúng chức năng, tạo thành cơ chế phối hợp liên lực lượng thống nhất, sẵn sàng huy động và xử lý hiệu quả mọi tình huống khẩn cấp.

Chủ động, chu đáo trong công tác hậu cần tại chỗ

Với số lượng tham gia đông đảo cùng nhiều phương tiện hoạt động liên tục, công tác hậu cần được xác định là yếu tố then chốt, góp phần quyết định sự thành công và duy trì sức bền của các lực lượng. Thực hiện tốt trụ cột “hậu cần tại chỗ”, NCSP đã tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ quy mô lớn, chu đáo và bài bản.

NCSP xây dựng phương án hậu cần chi tiết: từ bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, nước uống, khu vực nghỉ ngơi đến điều tiết giao thông, an ninh trật tự nội khu và bảo dưỡng phương tiện.

Trong suốt hai tuần hợp luyện cao điểm cũng như trong ngày diễn tập chính thức, NCSP đã xây dựng phương án hậu cần chi tiết: từ bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, nước uống, khu vực nghỉ ngơi đến điều tiết giao thông, an ninh trật tự nội khu và bảo dưỡng phương tiện.

Công ty cũng bố trí y tế thường trực với đầy đủ vật tư, trang thiết bị cấp cứu, sẵn sàng chăm sóc sức khỏe và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh tại hiện trường.

NCSP bảo đảm đầy đủ điều kiện hậu cần cho cuộc diễn tập.

Sẵn sàng cho ngày diễn tập chính thức

Sau hai tuần hợp luyện kỹ lưỡng cùng các bước tổng duyệt, kiểm tra toàn diện, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Trong ngày diễn tập chính thức, toàn bộ kịch bản sẽ được vận hành đầy đủ các bước: từ phát hiện sự cố, phát lệnh báo động, kích hoạt phương án “4 tại chỗ” tại cơ sở đến huy động tổng lực các lực lượng chi viện, triển khai phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu y tế và khống chế hoàn toàn sự cố. Đây là dịp kiểm tra toàn diện năng lực điều hành hiện trường, hệ thống thông tin liên lạc và mức độ sẵn sàng ứng phó của cả hệ thống.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) cùng các lực lượng luyện tập theo kịch bản diễn tập.

Xác định an toàn là nguyên tắc hàng đầu đối với công trình khí, NCSP cùng các lực lượng phối hợp chú trọng nhận diện và kiểm soát các nguy cơ phát sinh, quyết tâm bảo đảm an toàn về người, tài sản, công trình và môi trường trong suốt quá trình diễn tập.

Sự chuẩn bị nghiêm túc cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa NCSP, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) - Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng trên địa bàn.

Cuộc diễn tập không chỉ kiểm tra tính khả thi của phương án ứng phó sự cố, mà còn là dịp nâng cao năng lực chỉ huy, kỹ năng xử lý và tăng cường khả năng phối hợp liên lực lượng trong các tình huống khẩn cấp.

Các lực lượng phối hợp triển khai phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xử lý sự cố môi trường tại NCSP.

Với sự chuẩn bị bài bản và tinh thần trách nhiệm cao, NCSP đang duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, hướng tới một cuộc diễn tập an toàn, thực chất và hiệu quả, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng tại địa phương.