NCSP ghi dấu ấn chuyển đổi số 'Made by NCSP' với giải pháp giám sát an ninh tuyến ống iPSMS

Giải bài toán thực tiễn: "Lọc đúng, xử lý nhanh" từ hàng trăm tín hiệu mỗi ngày

Đoạn tuyến ống dẫn khí trên bờ Long Hải - Dinh Cố - Phú Mỹ dài khoảng 36km, chia thành 7 khu vực giám sát. Tuyến ống đi qua nhiều khu dân cư, giao thông phức tạp cùng các hoạt động xây dựng, canh tác sôi động. Để bảo vệ công trình khí trọng điểm này, toàn tuyến được trang bị công nghệ cảm biến âm học phân bố trên cáp quang (Distributed Acoustic Sensing - DAS) của OptaSense, giúp theo dõi 24/7 mọi rung động từ phương tiện cơ giới hay hoạt động đào xới trong hành lang an toàn.

Tuy nhiên, độ nhạy cao của cảm biến đồng nghĩa với lượng cảnh báo phát ra rất lớn - trung bình 106 cảnh báo/ngày. Dù phần lớn là hoạt động sinh hoạt thông thường, chỉ một sơ suất bỏ sót tín hiệu đào xới trái phép cũng có thể đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tuyến ống. Thực tiễn đòi hỏi phải có một công cụ vừa sàng lọc chính xác, vừa giúp xử lý nhanh và lưu vết lịch sử đầy đủ. Từ thách thức đó, đội ngũ kỹ sư NCSP đã chủ động nghiên cứu và cho ra đời hệ thống iPSMS trên cả nền tảng Web và Mobile.

Quy trình khép kín và mô hình "Máy đề xuất - Con người quyết định"

iPSMS số hóa toàn bộ vòng đời của một cảnh báo: từ tiếp nhận tín hiệu, sàng lọc, phân công kiểm tra hiện trường, cập nhật kết quả cho đến khi đóng cảnh báo. Hệ thống tích hợp bản đồ tuyến ống, vị trí nhân sự tuần tuyến theo thời gian thực, mạng lưới cộng tác viên, email tự động và bảng điều hành (dashboard) tập trung.

Khi phát hiện tín hiệu cần xác minh, iPSMS lập tức đẩy thông tin đến ứng dụng di động của nhân viên tuần tuyến phụ trách khu vực, đồng thời đề xuất cộng tác viên gần nhất. Nhân viên hiện trường cập nhật kết quả kèm hình ảnh và tọa độ GPS ngay trên ứng dụng, giúp Phòng Điều khiển nắm bắt tình hình tức thời.

Đặc biệt, hệ thống có khả năng tự động phân tích và đề xuất phương án lọc nhiễu. Tuy nhiên, các đề xuất này bắt buộc phải qua đánh giá và phê duyệt của quản trị viên. Mô hình "máy đề xuất - con người quyết định" giúp iPSMS liên tục nâng cao độ tin cậy mà vẫn bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ của con người.

Giao diện xử lý một cảnh báo trên iPSMS: thông tin sự kiện, vị trí trên tuyến, diễn biến xử lý và kết quả xác minh hiện trường kèm hình ảnh (thông tin cá nhân đã được làm mờ).

Những con số ấn tượng sau 86 ngày vận hành

Từ ngày 15/7 đến ngày 8/10, hệ thống iPSMS đã vận hành liên tục 86 ngày không gián đoạn và đạt được các kết quả nổi bật: 9.093 cảnh báo được tiếp nhận và xử lý (trung bình ~106 cảnh báo/ngày), đạt tỷ lệ xử lý 100%, không tồn đọng; 7.243 cảnh báo (79,7%) được hệ thống tự động sàng lọc và xử lý; 1.116 lượt kiểm tra hiện trường được cập nhật kết quả trực tiếp kèm hình ảnh và định vị GPS; 45 trường hợp thực tế cần can thiệp được phát hiện và xử lý kịp thời; 0 đồng chi phí bản quyền phần mềm nhờ 100% giải pháp do NCSP tự nghiên cứu và phát triển.

iPSMS sau 86 ngày vận hành (15/7 - 8/10).

Điển hình như sáng 8/10, hệ thống ghi nhận tín hiệu đào xới cơ giới tại khu vực Long Điền. Chỉ khoảng 10 phút sau, kết quả xác minh hiện trường đã được cập nhật: người dân đang khai thác gỗ tràm cách tim ống 5m, sử dụng máy cắt và xe vận chuyển. Sự việc nhanh chóng được kiểm soát và xử lý theo đúng quy định.

Biến dữ liệu thành công cụ quản trị rủi ro

Không dừng lại ở việc xử lý sự vụ đơn lẻ, dữ liệu tập trung từ iPSMS cho phép NCSP nhận diện chính xác các khu vực có mật độ rủi ro cao và các khung giờ cần ưu tiên. Đây là cơ sở khoa học để công ty phân vùng rủi ro, tối ưu hóa lực lượng tuần tra và chủ động chuyển từ cơ chế "phản ứng với sự việc" sang "chủ động phòng ngừa".

Giải pháp iPSMS là minh chứng rõ nét cho năng lực sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ của NCSP, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN và chuyển đổi số, cũng như các Nghị quyết, Kế hoạch hành động của Đảng ủy PETROVIETNAM và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Chia sẻ về thành công này, ông Bùi Tiến Dũng - Giám đốc NCSP khẳng định: iPSMS ra đời từ chính bài toán thực tiễn của những người quản lý vận hành tuyến ống. Điều chúng tôi tâm đắc nhất không chỉ là con số 100% cảnh báo an ninh tuyến ống được xử lý kịp thời, tin cậy, mà là việc anh em NCSP đã tự làm chủ được quản trị dữ liệu và các giải pháp. Đó là nền tảng để chúng tôi tiếp tục nâng cao năng lực quản trị an toàn, an ninh cho hệ thống công trình khí.

8 điểm nổi bật của IPSMS - giải pháp do NCSP tự nghiên cứu, phát triển.

Với tinh thần "Made by NCSP", iPSMS không chỉ là một sản phẩm phần mềm hiệu quả mà còn khẳng định bản lĩnh của đội ngũ lao động dầu khí trên hành trình chuyển đổi số và làm chủ công nghệ.