Các quan chức cấp cao Iran tham dự lễ tiễn biệt Đại giáo chủ Ali Khamenei, lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: Tasnim

Theo nguồn tin, lãnh tụ Iran Ali Khamenei cùng một số nhân vật thân cận đã thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28/2, thời điểm Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Trong những tuần đầu của cuộc xung đột, các cuộc tấn công nhằm vào giới lãnh đạo Iran tiếp tục diễn ra, khiến hàng chục quan chức, chỉ huy và nhà khoa học chủ chốt thiệt mạng, trong đó có trợ lý của ông Khamenei là Ali Larijani.

Tuy nhiên, những cuộc tấn công này không làm thay đổi đáng kể cơ cấu quyền lực tại Iran. Ông Mojtaba Khamenei sau đó kế nhiệm cha làm lãnh tụ tối cao, trong khi chính quyền tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong nước.

NBC News cho biết một số thành viên trong đội ngũ của Tổng thống Trump ủng hộ phương án tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào giới lãnh đạo Iran cho rằng biện pháp này có thể loại bỏ những nhân vật có quan điểm cứng rắn trong ban lãnh đạo Tehran, đồng thời gửi thông điệp tới những người kế nhiệm rằng Washington có khả năng tìm ra và tiêu diệt họ bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng động thái như vậy có thể khiến xung đột kéo dài, đồng thời khiến những người tiếp tục nắm quyền tại Tehran củng cố lập trường cứng rắn hơn. Theo một quan chức Mỹ và một nguồn tin am hiểu vấn đề được NBC News dẫn lời, điều này cũng có thể làm suy giảm uy tín của Washington trong các cuộc đàm phán.

Các nguồn tin cho biết giới chức quân sự Mỹ đồng thời cảnh báo rằng việc nhằm vào giới lãnh đạo Iran có thể làm gia tăng nguy cơ Tehran trả đũa nhằm vào các quan chức cấp cao của Mỹ.

Đầu tháng 11, truyền thông Mỹ đưa tin Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người phụ trách các biện pháp gây sức ép kinh tế của Washington đối với Tehran, đã phải tạm trú tại một căn cứ quân sự sau khi được cho là nhận những lời đe dọa tính mạng từ phía Iran. Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth trước đó cũng được cho là đã chuyển đến các khu nhà dành cho quân nhân.

Khi được NBC News hỏi về khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào giới lãnh đạo Iran, một quan chức Nhà Trắng cho biết: “Tổng thống Trump có nhiều phương án trong tay và sẽ đưa ra quyết định tốt nhất có thể để bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Quan chức này nhấn mạnh Washington hiện tập trung duy trì phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran, đồng thời hạn chế các tuyến tiếp tế trên bộ vào nước này.

Trong khi đó, đài truyền hình công cộng Kan của Israel ngày 23/11 dẫn một nguồn giấu tên đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang thúc giục Tổng thống Trump nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran “càng sớm càng tốt”. Theo nguồn tin này, Tổng thống Trump chưa muốn phát động một chiến dịch quân sự mới và vẫn chưa đưa ra quyết định.

Dù Mỹ và Iran không xảy ra giao tranh quy mô lớn trong nhiều tháng, tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột cũng chưa có bước đột phá. Hai bên vẫn chưa đạt được đồng thuận khi tiếp tục bác bỏ các điều kiện của nhau.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee ngày 25/11 cho biết Tổng thống Trump ưu tiên giải pháp thông qua đàm phán, nhưng sẽ không ngần ngại tiến hành một cuộc tấn công mới nếu tiến trình này thất bại. Ông Huckabee nhấn mạnh: “Tổng thống đã hai lần cho thấy trong 18 tháng qua rằng ông sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự và đã nói rất rõ rằng ông sẵn sàng làm điều đó một lần nữa.”

Cùng ngày, Trưởng đoàn đàm phán của Iran kiêm Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf nhắc lại rằng Tehran sẽ không thảo luận với Washington về việc chấm dứt xung đột và dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz “cho đến khi 7 điều kiện của Iran được đáp ứng”.

Theo truyền thông, các điều kiện này gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt phong tỏa đường biển của Mỹ và giải tỏa các tài sản của Iran đang bị phong tỏa, cùng một số yêu cầu khác. Ông Ghalibaf cảnh báo Tehran sẽ “mở rộng phạm vi địa lý của xung đột nếu đối phương mắc sai lầm”.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaee cũng viết trên mạng xã hội X ngày 25/11 rằng Iran sẽ “đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh trước bất kỳ hành động gây hấn mới nào”. Ông Rezaee cho rằng kế hoạch phong tỏa Iran của Tổng thống Trump và đội ngũ của ông “ảo tưởng và vô ích như chiến lược chiến tranh đã thất bại trước đó”.