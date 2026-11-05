NBB tiến thêm bước pháp lý với dự án 1.600 căn hộ tại TP.HCM

Dự án khu căn hộ NBB II của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) vừa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đánh dấu bước tiến pháp lý của dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 4.678 tỷ đồng tại phía tây TP.HCM. Dù vậy, dự án vẫn cần hoàn tất các bước pháp lý tiếp theo trước khi có thể triển khai xây dựng.

Theo Quyết định số 7602/QĐ-UBND do UBND xã Tân Nhựt ban hành, NBB II nằm tại ấp 9, xã Tân Nhựt, trên khu đất rộng 78.854 m2, tương đương gần 7,9 ha. Quy hoạch dự kiến đáp ứng nhu cầu cư trú của khoảng 3.992 người.

Dự án dự kiến có 1.589 căn hộ, gồm 1.500 căn hộ thương mại kết hợp dịch vụ tại hai khu A và B, cùng 89 căn hộ nhà ở xã hội. Các khối chung cư thương mại được quy hoạch cao tối đa 18 tầng, có một tầng hầm và tum che thang. Khu nhà ở xã hội nằm trên diện tích hơn 7.882 m², với chiều cao công trình tối đa sáu tầng.

Trong cơ cấu sử dụng đất, hơn 49.822 m2, chiếm 63,18% diện tích dự án, được dành cho nhóm nhà ở. Quy hoạch cũng bố trí hơn 9.000 m2 cây xanh công cộng, hơn 11.200 m2 giao thông phân khu vực và hơn 8.748 m2 đất xây trường trung học cơ sở. Một trường mầm non rộng hơn 2.650 m2 được bố trí ở phía tây, gần công viên.

Mật độ xây dựng trong khu nhóm nhà ở được khống chế ở mức 28,2%, với chiều cao công trình tối đa 67,5 mét. Riêng khu nhà ở xã hội, hơn 46% diện tích được dành cho cây xanh và mặt nước nội khu.

NBB II nằm cạnh các trục giao thông được quy hoạch tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Phía Bắc dự án giáp tuyến Võ Văn Kiệt nối dài, có lộ giới quy hoạch 60 m; phía Nam giáp đường Hưng Nhơn rộng 30 m và một phần khu đất nhà ở cao tầng. Các phía Đông và Tây tiếp giáp đất quy hoạch trường học, nhà ở cao tầng và công viên công cộng.

Đồ án còn xác định hệ thống đường nội bộ có lộ giới 14-30 m và tầng hầm rộng hơn 24.600 m2 dành cho bãi đỗ xe cùng các hạng mục kỹ thuật. Thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt được thiết kế riêng; nước thải dự kiến xử lý tại trạm có công suất tối thiểu 1.500 m³/ngày đêm trước khi xả thải theo quy chuẩn. Lượng rác sinh hoạt ước tính hơn 5 tấn mỗi ngày, được phân loại tại nguồn và chuyển đến khu xử lý Đa Phước.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10/2025, NBB đã thông qua chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.678 tỷ đồng và mục tiêu hoàn thành ngày 30/9/2029. Cổ đông đồng thời ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định quy mô xây dựng, tiến độ và các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Ngoài NBB II, NBB còn có kế hoạch phát triển khu dân cư NBB Garden III tại phường Phú Định, TP.HCM, với tổng mức đầu tư dự kiến 5.845 tỷ đồng và mục tiêu hoàn thành vào ngày 30/12/2028. Hội đồng quản trị cũng được cổ đông trao quyền quyết định các nội dung đầu tư, từ quy hoạch, tiến độ đến cơ cấu nguồn vốn.

Như vậy, gần 1.600 căn hộ tại NBB II hiện vẫn là quy mô nguồn cung theo quy hoạch. Thời điểm dự án thực sự gia nhập thị trường sẽ phụ thuộc vào việc hoàn tất những thủ tục và công đoạn triển khai tiếp theo.

Phối cảnh dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II. Ảnh: DN