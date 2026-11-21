Theo MyDaily, trước thềm phát hành đĩa đơn mới mang tên NA-sty, Nayeon liên tục hé lộ những hình ảnh quảng bá với nhiều phong cách khác nhau, hâm nóng màn trở lại trên đường đua âm nhạc solo.

Theo đó, thông qua các nền tảng mạng xã hội chính thức của TWICE, nữ ca sĩ tiếp tục công bố loạt ảnh từ MV ca khúc chủ đề BABY ANGEL. Trong những hình ảnh mới nhất, Nayeon gây ấn tượng với diện mạo sắc sảo, thần thái tự tin cùng phong cách gợi nhớ đến những nữ ngôi sao nhạc pop đình đám từng làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc.

Nayeon hâm nóng màn trở lại trên đường đua âm nhạc solo.

Trái ngược với tên gọi ngọt ngào của ca khúc BABY ANGEL, nữ thần tượng thể hiện sự táo bạo và quyến rũ thông qua cách xây dựng hình ảnh.

Tạo hình này cũng hoàn toàn đối lập với diện mạo thiên thần trong trẻo, ngập tràn sắc trắng từng xuất hiện trong đoạn teaser MV được công bố trước đó. Sự tương phản giữa hai phong cách cho thấy Nayeon đang nỗ lực khai thác nhiều khía cạnh khác nhau của bản thân thay vì giới hạn mình trong một hình tượng cố định.

Nếu ca khúc solo đầu tay POP! từng tạo dấu ấn nhờ hình ảnh tươi tắn, tràn đầy năng lượng, còn ABCD mang đến vẻ đẹp mạnh mẽ, nóng bỏng thì với BABY ANGEL, Nayeon hướng đến sự kết hợp giữa nét đáng yêu và sức hút của một người phụ nữ trưởng thành.

Ca khúc mới được giới thiệu sẽ khai thác tính cách tinh nghịch, táo bạo và khó đoán ẩn sau vẻ ngoài ngọt ngào của nữ ca sĩ, thông qua những chuyển biến linh hoạt trong âm nhạc.

Đáng chú ý, tên gọi NA-sty là sự kết hợp giữa ý nghĩa "phong cách của Nayeon", "là chính mình" và từ tiếng Anh "nasty" mang sắc thái tinh nghịch, nổi loạn.

Ca khúc mới được giới thiệu sẽ khai thác tính cách tinh nghịch, táo bạo và khó đoán ẩn sau vẻ ngoài ngọt ngào của Nayeon.

Sản phẩm gồm ba ca khúc là BABY ANGEL, SHiVER và BOY. Trong đó, Nayeon trực tiếp tham gia viết lời và sáng tác ca khúc SHiVER. Trước đây, nữ thần tượng từng tham gia viết lời cho LOVE COUNTDOWN, ALL OR NOTHING thuộc mini album solo đầu tay IM NAYEON cũng như nhiều sản phẩm âm nhạc của TWICE. Đĩa đơn NA-sty cùng ca khúc chủ đề BABY ANGEL sẽ đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển sự nghiệp solo của Nayeon.