Nayeon (TWICE) hứng chỉ trích vì màn song ca với Charlie Puth

Màn kết hợp giữa Nayeon, thành viên nhóm nhạc TWICE, và Charlie Puth tại concert ở Hàn Quốc đang trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Dù giọng hát và phong thái biểu diễn của nữ thần tượng nhận được sự quan tâm, cô vẫn vấp phải làn sóng phản đối từ một bộ phận người hâm mộ vì những tranh cãi xoay quanh nam ca sĩ người Mỹ.

Mới đây, Nayeon xuất hiện với tư cách khách mời tại concert của Charlie Puth ở Hàn Quốc. Cả hai cùng thể hiện ca khúc We Don't Talk Anymore, bản hit từng được Charlie Puth phát hành cùng Selena Gomez. Sự kết hợp này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi Nayeon có cơ hội đứng chung sân khấu với một nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng.

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào màn trình diễn, một bộ phận người hâm mộ lại bày tỏ sự thất vọng trước quyết định hợp tác của nữ thần tượng. Theo Koreaboo, những phản ứng tiêu cực chủ yếu xuất phát từ các tranh cãi liên quan đến Charlie Puth trong quá khứ, cũng như quan điểm của anh trên mạng xã hội.

Cụ thể, nam ca sĩ từng vướng những cáo buộc liên quan đến cách ứng xử với một số nữ nghệ sĩ, trong đó có Jade Thirlwall của nhóm Little Mix và Bella Thorne. Bên cạnh đó, những hoạt động trên mạng xã hội của Charlie Puth sau sự kiện ngày 7/10 cũng khiến anh bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích và gán cho nhãn quan điểm chính trị gây tranh cãi.

Những ấn đề này trở thành nguyên nhân khiến màn song ca với Nayeon không nhận được sự đồng tình như kỳ vọng. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cho rằng nữ ca sĩ không nên tiếp tục hợp tác với Charlie Puth, đồng thời hy vọng đây sẽ là lần kết hợp duy nhất giữa nam nghệ sĩ và các thành viên TWICE.

Một số bình luận thể hiện sự thất vọng khi cho rằng Nayeon có thể lựa chọn những đối tác âm nhạc khác phù hợp hơn. Có người thậm chí bày tỏ sự không hài lòng khi nhìn thấy nữ thần tượng vui vẻ biểu diễn cùng Charlie Puth, trong bối cảnh những tranh cãi xoay quanh nam ca sĩ vẫn chưa lắng xuống.

Dù vậy, phản ứng của khán giả không hoàn toàn xuất phát từ những vấn đề bên ngoài âm nhạc. Màn trình diễn We Don't Talk Anymore còn khiến Nayeon trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận về giọng hát và khả năng thể hiện ca khúc.

Một số cư dân mạng nhận xét phần trình diễn của nữ thần tượng chưa thực sự thuyết phục, thậm chí đặt lên bàn cân so sánh cô với Selena Gomez, người góp giọng trong bản thu âm gốc. Những bình luận này nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về khả năng xử lý bài hát của thành viên TWICE.

Tuy nhiên, những nhận xét trên chủ yếu phản ánh quan điểm cá nhân của người dùng mạng xã hội, không phải kết luận khách quan về năng lực thanh nhạc của Nayeon. Một màn trình diễn trực tiếp có thể chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như cách phối khí, âm thanh sân khấu và phong cách thể hiện của từng nghệ sĩ. Vì vậy, việc so sánh một tiết mục đơn lẻ với bản thu âm phòng thu cũng chưa đủ để đưa ra đánh giá toàn diện.

Đáng chú ý, những phản ứng tiêu cực lần này cho thấy một màn hợp tác âm nhạc có thể bị chi phối bởi nhiều yếu tố ngoài chất lượng trình diễn. Với các nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo như Nayeon và TWICE, lựa chọn đối tác cũng có thể trở thành chủ đề được công chúng quan tâm, đặc biệt khi người nghệ sĩ đó vướng phải những tranh cãi nhạy cảm.

Dẫu vậy, cũng cần phân biệt giữa sự xuất hiện chung trên sân khấu và việc công khai ủng hộ mọi quan điểm hoặc hành động của đối tác. Việc Nayeon song ca cùng Charlie Puth không tự động đồng nghĩa với việc cô đồng tình với những tranh cãi liên quan đến nam ca sĩ.

Hiện những bình luận được Koreaboo dẫn lại cho thấy một bộ phận người hâm mộ không hài lòng với màn kết hợp này. Tuy nhiên, chưa có đủ cơ sở để khẳng định toàn bộ cộng đồng người hâm mộ TWICE đều phản đối Nayeon hay cho rằng sự việc sẽ ảnh hưởng lâu dài đến hình ảnh của nữ thần tượng.

Sau màn song ca gây tranh luận, điều được quan tâm là liệu Nayeon có tiếp tục hợp tác với Charlie Puth trong tương lai hay không. Trong khi đó, câu chuyện cũng đặt ra một vấn đề đáng chú ý đối với nghệ sĩ quốc tế: bên cạnh âm nhạc, những lựa chọn hợp tác ngày càng dễ trở thành tâm điểm tranh luận khi công chúng quan tâm nhiều hơn đến hình ảnh và quan điểm của người nghệ sĩ.