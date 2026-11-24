Theo MyDaily, ngày 23/11, Nayeon đã đăng tải trên trang Instagram cá nhân loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong đợt trở lại với sản phẩm âm nhạc mới. Ngay lập tức, diện mạo rạng rỡ cùng những biểu cảm đáng yêu của nữ thần tượng trở thành tâm điểm chú ý.

Trong những hình ảnh được công bố, Nayeon gây thích thú khi cầm trên tay một con búp bê và bắt chước biểu cảm của món đồ chơi. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú cùng đôi mắt nổi bật khiến nữ ca sĩ được ví như một "búp bê sống".

Nayeon gây thích thú khi cầm trên tay một con búp bê và bắt chước biểu cảm của món đồ chơi.

Ở một khung hình khác, thành viên TWICE tinh nghịch phồng má, hướng ánh mắt về phía ống kính. Không cần tạo dáng cầu kỳ, Nayeon vẫn dễ dàng ghi điểm nhờ vẻ ngoài trẻ trung cùng nguồn năng lượng tươi sáng vốn đã trở thành dấu ấn riêng của cô kể từ khi ra mắt.

Bên dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ dành lời khen cho nhan sắc của nữ thần tượng. Một số bình luận được MyDaily ghi nhận như: "Xinh đẹp quá", "Đúng là nàng tiên", "Đáng yêu quá đi mất".

Thành viên TWICE tinh nghịch phồng má, hướng ánh mắt về phía ống kính.

Ở tuổi 31, sau hơn một thập kỷ hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc, Nayeon vẫn duy trì được vẻ ngoài rạng rỡ cùng phong cách trẻ trung. Dù ngày càng thử nghiệm nhiều hình tượng trưởng thành, quyến rũ trong các sản phẩm âm nhạc, nữ ca sĩ vẫn giữ được nét tinh nghịch, đáng yêu từng giúp cô chinh phục đông đảo người hâm mộ.

Loạt ảnh mới được Nayeon chia sẻ trong thời điểm nữ ca sĩ đang tích cực quảng bá cho màn trở lại với tư cách nghệ sĩ solo. Ngày 20/11, thành viên TWICE chính thức phát hành đĩa đơn kỹ thuật số mới mang tên NA-sty.

Chỉ một ngày sau khi phát hành sản phẩm, Nayeon đã xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải MAMA Awards 2026, diễn ra tại Kyocera Dome Osaka (Nhật Bản). Tại đây, nữ ca sĩ mang đến những màn trình diễn với ca khúc mới BABY ANGEL, kết hợp cùng hai bản hit từng ghi dấu ấn trong sự nghiệp solo là POP! và ABCD.

Loạt ảnh mới được Nayeon chia sẻ trong thời điểm nữ ca sĩ đang tích cực quảng bá cho màn trở lại với tư cách nghệ sĩ solo.

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp solo, Nayeon không ngừng thử nghiệm những màu sắc âm nhạc và hình tượng khác nhau bên cạnh các hoạt động cùng TWICE. Màn trở lại với NA-sty tiếp tục cho thấy nỗ lực làm mới bản thân của nữ ca sĩ, trong khi vẻ đẹp ngọt ngào và tính cách đáng yêu vẫn là những yếu tố giúp cô duy trì sức hút riêng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.