Nayeon (TWICE) bất ngờ song ca cùng Charlie Puth trước 38.000 khán giả

Charlie Puth bày tỏ sự cảm kích trước màn góp mặt của Nayeon (TWICE) trong đêm nhạc tại Hàn Quốc. Ảnh: Trang cá nhân nghệ sĩ

Tối 11.10, Charlie Puth tổ chức concert thuộc chuyến lưu diễn Whatever’s Clever! World Tour tại sân vận động Goyang, Hàn Quốc. Bên cạnh loạt ca khúc đình đám, nam ca sĩ người Mỹ còn mang đến bất ngờ khi mời Nayeon, thành viên nhóm nhạc TWICE, tham gia biểu diễn.

Giữa tiết mục We don’t talk anymore, Nayeon xuất hiện và đảm nhận phần hát vốn do Selena Gomez thể hiện trong phiên bản gốc. Sự góp mặt không báo trước của nữ thần tượng khiến khoảng 38.000 khán giả có mặt tại sân vận động phấn khích.

Trên sân khấu, Charlie Puth và Nayeon phối hợp ăn ý, thoải mái tương tác và nhún nhảy theo giai điệu quen thuộc. Giọng hát của thành viên TWICE mang đến màu sắc mới cho ca khúc từng làm nên tên tuổi Charlie Puth.

Kết thúc màn song ca, cả hai dành cho nhau cái ôm thân mật. Nayeon còn tạo hình trái tim trên đầu để đáp lại những tiếng reo hò từ khán đài.

Phát hành năm 2016 và nằm trong album đầu tay Nine track mind, We don’t talk anymore là một trong những bản hit nổi bật nhất sự nghiệp Charlie Puth. Ca khúc từng được yêu thích rộng rãi nhờ giai điệu bắt tai cùng màn kết hợp giữa nam ca sĩ và Selena Gomez.

Vì vậy, việc Nayeon đảm nhận phần hát của Selena Gomez trong đêm diễn tại Hàn Quốc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ K-pop và khán giả quốc tế.

Sau chương trình, Charlie Puth đăng tải nhiều hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên mạng xã hội. Nam ca sĩ gắn thẻ tài khoản Instagram của Nayeon, gửi lời cảm ơn nữ thần tượng vì đã góp mặt trong concert.

Anh cũng bày tỏ sự xúc động khi lần đầu tiên tổ chức một đêm nhạc riêng tại sân vận động ở Hàn Quốc, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình biểu diễn tại thị trường này.

Charlie Puth và Nayeon (TWICE) gây chú ý với màn song ca bất ngờ tại concert ở Hàn Quốc. Ảnh: Trang cá nhân nghệ sĩ

Concert kéo dài khoảng 100 phút, đưa khán giả thưởng thức nhiều ca khúc quen thuộc như Attention, How long và LA Girls. Charlie Puth tiếp tục thể hiện khả năng trình diễn trực tiếp khi vừa hát, vừa chơi piano cùng ban nhạc sống.

Đây là lần trở lại Hàn Quốc của Charlie Puth sau khoảng hai năm, kể từ concert tại Gocheok Sky Dome năm 2024.

Trước đó, nam ca sĩ từng biểu diễn tại Yes24 Live Hall năm 2016, Jamsil Indoor Stadium năm 2018 và KSPO Dome năm 2023. Sau một thập kỷ kể từ đêm nhạc riêng đầu tiên tại Hàn Quốc, Charlie Puth đã nâng quy mô concert lên cấp sân vận động.

Trong dấu mốc đặc biệt ấy, sự xuất hiện của Nayeon không chỉ mang đến bất ngờ cho khán giả mà còn tạo nên màn giao thoa thú vị giữa ngôi sao nhạc Pop Mỹ và thần tượng K-pop, góp phần làm nên sức hút của đêm diễn tại Goyang.