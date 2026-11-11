Nảy mầm vui từ dòng vốn nhà ở xã hội

Từ nguồn vốn ưu đãi đến những mái ấm an cư

Anh Trình chia sẻ, hai vợ chồng đều là giáo viên trung học cơ sở. Từ khi lập gia đình, cả bốn thành viên phải sinh hoạt trong căn nhà cấp bốn chỉ rộng khoảng 45m². Dù luôn mong muốn xây dựng một ngôi nhà mới, nhưng với thu nhập hiện tại, việc tích lũy đủ kinh phí không hề dễ dàng.

Bước ngoặt đến vào năm 2025, khi gia đình được tiếp cận khoản vay gần 1 tỷ đồng từ chương trình cho vay nhà ở xã hội của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Cam Ranh. Có thêm nguồn lực tài chính, vợ chồng anh mạnh dạn xây dựng ngôi nhà hai tầng với tổng diện tích sử dụng hơn 150m², đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình.

“Nhờ nguồn vốn vay nhà ở xã hội, gia đình tôi mới có điều kiện xây dựng ngôi nhà mới. Lãi suất ưu đãi giúp chúng tôi giảm bớt áp lực trả nợ, yên tâm công tác và ổn định cuộc sống. Ước mơ có một nơi ở rộng rãi, thoáng mát nay đã trở thành hiện thực”, anh Trình phấn khởi chia sẻ.

Câu chuyện của gia đình anh Trình là một minh chứng cho hiệu quả thiết thực của chính sách tín dụng nhà ở xã hội. Với những gia đình có thu nhập ổn định nhưng khả năng tích lũy còn hạn chế, nguồn vốn ưu đãi không chỉ giải quyết khó khăn về tài chính mà còn tạo điều kiện để họ từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo bà Phan Phước Thảo, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Cam Ranh, thời gian qua, đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng nhà ở xã hội đến người dân. Trọng tâm là hỗ trợ các đối tượng đủ điều kiện tiếp cận vốn vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Cùng với đó, Phòng giao dịch chú trọng cải cách thủ tục, nâng cao chất lượng tín dụng, kịp thời giải ngân nguồn vốn, bảo đảm các khoản vay đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích. Qua đó, giúp người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận chính sách, từng bước hiện thực hóa nhu cầu an cư chính đáng.

Niềm vui trong ngôi nhà mới của gia đình anh Đoàn Văn Trình (thứ 2 từ phải sang) và chị Nguyễn Thị Kim Giang ở phường Cam Ranh, Khánh Hòa

Mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội

Sau sáp nhập, không gian phát triển của Khánh Hòa được mở rộng, kéo theo nhu cầu nhà ở ngày càng lớn, nhất là tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và nơi tập trung đông người lao động.

Theo Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2030, tổng nhu cầu nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp đến năm 2030 khoảng 156.988 căn, trong đó nhà ở xã hội khoảng 97.433 căn và nhà lưu trú công nhân khoảng 59.555 căn… Để đáp ứng nhu cầu này, Khánh Hòa đã quy hoạch 35 vị trí phát triển nhà ở xã hội và các loại hình nhà ở liên quan, với tổng diện tích khoảng 174,86ha. Trong đó, 12 vị trí xây dựng nhà ở xã hội có diện tích 71,08ha; 15 vị trí thuộc quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có diện tích 61,82ha. Ngoài ra, tỉnh bố trí 3 vị trí xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang và 5 vị trí xây dựng nhà lưu trú công nhân.

Đáng chú ý, theo Kế hoạch số 8457/KH-UBND ngày 3/7/2026, Khánh Hòa phấn đấu hoàn thành khoảng 2.100 căn nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân đến năm 2030. Riêng năm 2026, mục tiêu là 100 căn, sau đó tăng dần qua từng năm, hướng tới hoàn thành 700 căn trong năm 2030.

Cùng với việc mở rộng quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ dự án, bài toán nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định khả năng tiếp cận nhà ở xã hội của người dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư rà soát nhu cầu vay vốn, xây dựng phương án phân bổ nguồn vốn giai đoạn 2026-2027. Qua rà soát, 5 chủ đầu tư gồm MK Holdings, Hacom Holdings, Đông Á Golden Square, VCN và Thành Đông Ninh Thuận đã cung cấp thông tin về tiến độ, thời gian tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội, với tổng số hơn 4.200 căn hộ. Trong đó, các dự án tại Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chử, VCN Vĩnh Hải và Khu nhà ở xã hội CT-01 đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán. Đây là cơ sở quan trọng để ngân hàng xác định nhu cầu, chủ động bố trí nguồn vốn và triển khai cho vay đối với khách hàng đủ điều kiện.

Theo ông Lê Minh Lộc, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Khánh Hòa, nhu cầu vay vốn tại các dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn hiện rất lớn. Trong khi đó, nguồn vốn cho vay còn hạn chế, đòi hỏi phải có thêm nguồn lực để đáp ứng nhu cầu thực tế. Trước tình hình này, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã báo cáo, đề nghị UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH trong năm 2026 và những năm tiếp theo, nhằm bảo đảm khả năng giải ngân phù hợp với tiến độ các dự án. Việc bổ sung nguồn vốn được kỳ vọng mở rộng cơ hội vay ưu đãi cho người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách có nhu cầu thực sự về nhà ở.

Tuy nhiên, quá trình triển khai tín dụng nhà ở xã hội ở Khánh Hòa cũng như các địa phương khác vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Hồ sơ pháp lý của một số dự án còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định, giải ngân. Trong khi đó, các ngân hàng phải bảo đảm chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ xấu và tuân thủ các quy định về an toàn hoạt động…

Theo đại diện NHNN Chi nhánh Khu vực 10, thời gian tới, ngành Ngân hàng trên địa bàn tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, thúc đẩy giải ngân các chương trình tín dụng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động tháo gỡ khó khăn cho khách hàng đủ điều kiện vay vốn, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ.

Có thể thấy, để chính sách nhà ở xã hội phát huy hiệu quả, bên cạnh việc phát triển quỹ đất và nguồn cung, việc khơi thông dòng vốn tín dụng giữ vai trò hết sức quan trọng. Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, ngành Ngân hàng và các chủ đầu tư sẽ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu.