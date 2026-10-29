Nấu cơm đừng chỉ cho nước, thêm 2 thứ nhà nào cũng có, cơm tơi xốp, căng bóng, thơm ngon hơn

Cơm trắng là món ăn quen thuộc, gần như không thể thiếu trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Ngày nay, với sự hỗ trợ của nồi cơm điện, việc nấu cơm trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Chỉ cần vo gạo, thêm nước rồi nhấn nút là có thể chờ cơm chín.

Tuy nhiên, không phải lần nào cơm cũng đạt độ ngon như mong muốn. Có khi cơm quá nhão, dính bết, lúc lại khô cứng hoặc hạt chín không đều. Ngoài chất lượng gạo và lượng nước sử dụng, một số nguyên liệu quen thuộc trong nhà bếp cũng có thể giúp cải thiện thành phẩm.

Đáng chú ý, giấm trắng và dầu ăn là hai nguyên liệu được nhiều người sử dụng để giúp cơm có kết cấu và vẻ ngoài hấp dẫn hơn.

Giấm trắng giúp hạt cơm tơi hơn, hạn chế dính bết

Gạo chứa hai thành phần tinh bột chính là amylose và amylopectin. Khi được đun nóng cùng nước, các hạt tinh bột hút nước, trương nở và trải qua quá trình hồ hóa.

Trong quá trình này, một phần tinh bột có thể thoát ra ngoài, khiến các hạt cơm dễ kết dính với nhau, đặc biệt khi nấu quá nhiều nước hoặc đảo cơm mạnh.

Giấm trắng chứa axit acetic, có tính axit nhẹ. Khi được thêm vào nước nấu cơm với lượng vừa phải, giấm có thể tác động đến quá trình hồ hóa tinh bột, góp phần hạn chế tình trạng hạt cơm nở quá mức và dính bết.

Nhờ đó, cơm có xu hướng tơi hơn, các hạt giữ được hình dạng tương đối nguyên vẹn. Giấm cũng có thể góp phần hạn chế một số phản ứng khiến cơm ngả màu, giúp thành phẩm trông sáng đẹp hơn.

Nhiều người lo ngại thêm giấm sẽ khiến cơm có vị chua. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng một lượng nhỏ, mùi và vị giấm thường không rõ rệt sau khi nấu.

Dầu ăn giúp hạt cơm bóng đẹp, hấp dẫn hơn

Bên cạnh giấm trắng, một lượng nhỏ dầu ăn cũng có thể tạo sự khác biệt cho nồi cơm.

Dầu ăn giúp bề mặt hạt cơm có độ bóng nhẹ, đồng thời có thể hạn chế phần nào việc các hạt dính chặt vào nhau. Nhờ đó, cơm trông căng bóng và hấp dẫn hơn khi xới ra bát.

Bạn có thể sử dụng dầu ăn thông thường hoặc một chút dầu mè nếu muốn cơm có thêm hương thơm đặc trưng.

Tuy nhiên, không nên cho quá nhiều dầu vì có thể khiến cơm bị ngấy, làm thay đổi hương vị tự nhiên và tăng lượng chất béo trong khẩu phần.

Cách nấu cơm với giấm trắng và dầu ăn đơn giản tại nhà

Để áp dụng mẹo này, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vo gạo nhẹ nhàng

Cho gạo vào nồi, thêm nước sạch rồi vo nhẹ khoảng 1–2 lần để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất.

Không nên chà xát quá mạnh hoặc vo quá nhiều lần vì có thể làm hạt gạo bị vỡ và khiến một phần dưỡng chất hòa tan trong nước bị thất thoát.

Bước 2: Đong lượng nước phù hợp

Thêm nước theo tỷ lệ thích hợp với loại gạo đang sử dụng. Gạo mới, gạo cũ hay từng giống gạo khác nhau có thể cần lượng nước không giống nhau.

Nếu chưa quen, nên tham khảo vạch chia trong lòng nồi cơm điện hoặc hướng dẫn trên bao bì gạo.

Bước 3: Thêm giấm trắng và dầu ăn

Với khoảng 1–2 bát gạo, bạn có thể thử cho 3–5 giọt giấm trắng cùng khoảng nửa thìa cà phê dầu ăn.

Đây là lượng tham khảo để bắt đầu. Có thể điều chỉnh tùy lượng gạo, khẩu vị và kết quả sau khi nấu. Không nên cho quá nhiều giấm vì có thể khiến cơm bị chua hoặc thay đổi kết cấu.

Bước 4: Nấu cơm như bình thường

Đậy nắp nồi và bật chế độ nấu. Trong quá trình này, nên hạn chế mở nắp liên tục để tránh thất thoát nhiệt và hơi nước.

Bước 5: Ủ cơm và xới tơi

Khi nồi chuyển sang chế độ giữ ấm, nên để cơm nghỉ thêm khoảng 10–15 phút.

Sau đó, dùng muôi xới nhẹ từ dưới lên để hơi nước phân bố đều, giúp các hạt cơm tơi hơn và tránh bị nén thành từng mảng.

Ngoài mẹo thêm giấm trắng và dầu ăn, điều quan trọng nhất để có nồi cơm ngon vẫn là chọn loại gạo phù hợp, đong nước chính xác và nấu đúng cách.

Cũng cần lưu ý, giấm trắng không thể thay thế việc bảo quản cơm an toàn. Nếu không ăn ngay, nên giữ cơm ở nhiệt độ nóng phù hợp hoặc làm nguội nhanh và bảo quản trong tủ lạnh, tránh để cơm chín ở nhiệt độ phòng quá lâu.