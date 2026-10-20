NATO và Litva diễn tập ứng phó đe dọa hỗn hợp trên biển Baltic

Quân đội Litva và các nước NATO diễn tập ứng phó đe dọa hỗn hợp tại miền Tây nước này và khu vực biển Baltic từ ngày 19-30/10. (Nguồn: Apa.az)

Các hoạt động huấn luyện được tổ chức tại ba thành phố Klaipėda, Palanga và Neringa ở miền Tây Litva, cùng khu vực biển Baltic.

Nội dung diễn tập tập trung nâng cao khả năng phối hợp giữa quân đội với các cơ quan nhà nước và tổ chức liên quan trong ứng phó với nhiều tình huống an ninh khác nhau.

Theo chính quyền địa phương, các binh sĩ tham gia diễn tập sẽ cơ động bằng đường bộ và phương tiện cơ giới, mang theo vũ khí cùng trang thiết bị quân sự chuyên dụng.

Chương trình huấn luyện có sự tham gia của thiết bị bay không người lái, trực thăng, tàu chiến và các phương tiện thủy khác.

Bên cạnh đó, lực lượng tham gia sẽ sử dụng đạn mô phỏng và pháo hiệu để tái hiện các tình huống giả định.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Litva tăng cường năng lực phòng thủ và bảo vệ hạ tầng trọng yếu.

Hiện có hơn 5.000 quân nhân NATO đang đồn trú tại quốc gia Baltic này. Trong khi đó, Đức dự kiến hoàn tất việc tổ chức và tăng cường lực lượng cho lữ đoàn đóng tại Litva vào cuối năm 2027.

Bên cạnh đó, Litva đang phối hợp với Latvia và Estonia xây dựng Tuyến phòng thủ Baltic, gồm hào chống tăng, hầm trú ẩn và các công trình ngăn chặn khác nhằm củng cố khả năng phòng thủ của khu vực.

(theo Радио Свобода)