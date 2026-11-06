NATO và Đức thúc đẩy hỗ trợ Ukraine trước thềm mùa Đông

Hội đồng NATO - Ukraine ngày 5/11 đã tổ chức cuộc họp bất thường tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ) nhằm thảo luận về những nhu cầu cấp thiết của Ukraine trong lĩnh vực quốc phòng trước mùa Đông.

Theo thông cáo của Phái đoàn Ukraine tại NATO, cuộc họp do Tổng Thư ký NATO Mark Rutte chủ trì, với sự tham dự trực tiếp của quan chức Ukraine. Tại cuộc họp, các quan chức Ukraine đã cung cấp thông tin về tình hình và những nhu cầu hỗ trợ cho đại diện các nước đồng minh.

Thông cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải huy động tối đa các đối tác, đẩy nhanh những quyết định mới, đồng thời chuyển các cam kết đã công bố thành những hoạt động bàn giao trang thiết bị cụ thể hoặc chuyển giao tài chính. Cuộc họp cũng nhằm chuẩn bị cho cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine dự kiến diễn ra ngày 17/11, dưới sự chủ trì của Vương quốc Anh và Đức.

Trong khi đó, Chính phủ Đức cũng đang đề xuất bổ sung 100 triệu euro (113 triệu USD) nhằm hỗ trợ khôi phục cơ sở hạ tầng cấp nước, năng lượng và giao thông của Ukraine, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công của Nga.

Theo thư của Bộ Tài chính Đức gửi Ủy ban Ngân sách Quốc hội, khoản kinh phí này nằm ngoài ngân sách hỗ trợ Ukraine năm 2026, nhằm khắc phục những thiệt hại do các cuộc không kích của Nga gây ra, vốn gia tăng cường độ kể từ mùa Hè vừa qua. Trước đó, trong tháng 9, Chính phủ Đức đã dành 250 triệu euro hỗ trợ Ukraine thông qua Quỹ Hỗ trợ Năng lượng Ukraine. Khoản kinh phí bổ sung mà Đức đề xuất sẽ được sử dụng để mua thiết bị phát điện và lưu trữ điện phân tán, sửa chữa cơ sở hạ tầng cấp nước và năng lượng, trang bị phương tiện chữa cháy, cũng như sửa chữa các tòa nhà trường học.

Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz hiện là bên đóng góp lớn nhất tại châu Âu cho Ukraine, với hàng tỷ euro viện trợ quân sự dành cho Kiev.