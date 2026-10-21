NATO triển khai thêm máy bay, radar đến Biển Đen

Các tàu chiến trong cuộc tập trận Denizkurdu-I/2026 tại tỉnh Mugla ở Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên của NATO trong ngày 24-9-2026

Theo Arab News, NATO khẳng định việc triển khai thêm các phương tiện giám sát nhằm mở rộng khả năng theo dõi hoạt động trên Biển Đen, nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng, bảo vệ các thành viên liên minh và duy trì an ninh xung quanh tuyến đường hàng hải này.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đen làm dấy lên mối lo ngại về an ninh hàng hải, trong đó có các hành lang vận tải hàng hóa của Ukraine.

Tuần trước, 7 thủy thủ được báo cáo mất tích sau khi UAV tấn công 2 tàu chở hóa chất gần bờ biển Romania gây hỏa hoạn. Trước đó, 5 tàu chở hàng cũng bị tấn công gần bờ biển Romania và Bulgaria. Các vụ việc khiến hơn 20 thủy thủ mất tích.

Đại tá Lục quân Mỹ Martin L. O'Donnell, người phát ngôn quân sự của NATO, cho biết các nước thành viên đã cử chuyên gia tình báo và các đội chuyên trách đến khu vực để phân tích pháp y đối với chất nổ được sử dụng trong các vụ tấn công.