Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski ngày 23/11 cho biết NATO đã nhất trí cung cấp một máy bay AWACS cho Ba Lan. Phát biểu sau cuộc họp của NATO tại Brussels (Bỉ), ông Zalewski đánh giá hệ thống này sẽ giúp Warsaw nâng cao khả năng nắm bắt tình hình tác chiến, qua đó ứng phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa.

Người phát ngôn NATO sau đó xác nhận Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh tại châu Âu (SACEUR), Tướng Alexus Grynkewich, đã phê duyệt việc triển khai máy bay AWACS tới Ba Lan. NATO cũng đang xem xét điều động thêm khí tài trong quá trình đánh giá thế trận răn đe và phòng thủ tại Ba Lan cũng như các khu vực khác.

Quyết định được đưa ra sau sự cố ngày 20/11, khi các vật thể bay từ hướng Ukraine rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. Theo kết quả điều tra sơ bộ được cơ quan công tố Ba Lan công bố ngày 22/11, mảnh vỡ các vật thể này gồm tên lửa hành trình Kh-101 và UAV đều có nguồn gốc từ Nga. Phía Nga chưa lên tiếng.

Vụ việc làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột Nga - Ukraine lan rộng sang lãnh thổ NATO, đồng thời thúc đẩy Ba Lan đề nghị các đồng minh tăng cường năng lực phòng không và giám sát trên không tại sườn phía Đông của liên minh.

AWACS là hệ thống máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không, được trang bị radar có khả năng giám sát không phận trên diện rộng. Dữ liệu thu thập được có thể cung cấp bức tranh tình hình trên không thống nhất cho máy bay chiến đấu, tàu chiến và các trung tâm chỉ huy của NATO, đồng thời hỗ trợ điều phối hoạt động tác chiến.

NATO hiện có 14 máy bay AWACS, đóng tại căn cứ không quân Geilenkirchen của Đức. Từ năm 2022, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giám sát sườn phía Đông của liên minh, sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine.