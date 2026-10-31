NATO thúc đẩy tích hợp công nghệ mới vào năng lực quân sự truyền thống

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 30/10, từ thủ đô Riga của Latvia, Đô đốc Pierre Vandier, Tư lệnh tối cao phụ trách chuyển đổi của NATO, nhấn mạnh việc ứng dụng UAV không đồng nghĩa với thay thế toàn bộ các phương tiện và hệ thống quân sự truyền thống, mà cần được tích hợp hợp lý để tăng cường năng lực hiện có.

Ông Vandier cảnh báo một lực lượng quân sự không có khả năng phòng vệ trước UAV và các đàn UAV sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro. Nhận định này được đưa ra sau khi ông theo dõi cuộc diễn tập của NATO tại Latvia, trong đó các lực lượng phối hợp tác chiến điện tử, UAV và bộ binh để mô phỏng tình huống một cuộc tấn công vượt biên giới.

Cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục là bài học quan trọng đối với các lực lượng NATO đồn trú tại Latvia, trong đó có khoảng 3.000 quân nhân Canada tham gia Chiến dịch Reassurance. Thực tiễn chiến trường Ukraine cho thấy UAV ngày càng được sử dụng rộng rãi, tạo ra những thay đổi đáng kể trong phương thức tác chiến, đồng thời làm suy giảm hiệu quả của một số phương tiện quân sự truyền thống như xe tăng và lực lượng mặt đất.

Tuy nhiên, theo ông Vandier, những diễn biến này không đồng nghĩa với việc các hệ thống quân sự truyền thống trở nên lỗi thời. Thay vào đó, việc kết hợp UAV, tác chiến điện tử và các năng lực quân sự khác có thể giúp lực lượng tác chiến nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo vị đô đốc Pháp, các hệ thống robot và phương tiện không người lái giúp quân đội quản lý rủi ro tốt hơn, mở rộng phương án tác chiến và khai thác hiệu quả hơn những năng lực sẵn có.

Từ năm 2022, NATO phối hợp với Bộ Quốc phòng Latvia tổ chức các cuộc diễn tập nhằm thử nghiệm công nghệ tác chiến điện tử, UAV và AI trong điều kiện thực địa mô phỏng. Chương trình mang tên Thử nghiệm Hạ tầng số (DIBaX) có sự tham gia của các doanh nghiệp quốc phòng và giới học thuật, nhằm đánh giá những công nghệ mới trong môi trường gần với thực tế tác chiến.