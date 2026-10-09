NATO thông báo về cuộc tập trận hạt nhân thường niên, khẳng định 'không có gì đáng ngại'

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, NATO đang nỗ lực trấn an Nga rằng "không có gì đáng ngại" khi liên minh này chuẩn bị thực hiện một cuộc tập trận hạt nhân tại Italy.

NATO ngày 8/10 thông báo rằng 17 quốc gia thành viên sẽ tham gia cuộc tập trận thường niên mang tên "Steadfast Noon" (Buổi trưa Kiên định) từ ngày 13-23/10.

Theo Politico EU, cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm đáng chú ý, với những màn trao đổi tuyên bố bằng văn bản căng thẳng giữa Moscow và NATO, bắt nguồn từ việc các nước đồng minh tổ chức tập trận gần vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga hồi tháng 8.

"Chúng tôi vẫn thực hiện hoạt động này hàng năm và… đây cũng là thông điệp rõ ràng gửi tới các quốc gia như Nga rằng không có gì đáng ngại", bà Nassima Barrows, Giám đốc phụ trách chính sách hạt nhân của NATO, cho biết.

"Đây là hoạt động có thể dự báo trước và không có lý do gì để dẫn đến những tính toán sai lầm. Mục đích thực sự cốt lõi là huấn luyện lực lượng đồng minh để đảm bảo sự sẵn sàng, cũng như bảo đảm an toàn và an ninh cho năng lực hạt nhân của chúng tôi", vị quan chức NATO nói với các phóng viên.

Dàn máy bay chiến đấu Tornado của Không quân Đức di chuyển trên đường băng trong khuôn khổ cuộc tập trận "Steadfast Noon" (Buổi trưa Kiên định) năm 2025 của NATO. Ảnh: NATO website

Tổng thư ký Mark Rutte nhấn mạnh, NATO là một liên minh phòng thủ. Ông nói: "Cuộc tập trận này giúp chúng tôi đảm bảo năng lực an toàn, an ninh, hiệu quả và đáng tin cậy để gìn giữ hòa bình, ngăn chặn sự cưỡng ép và răn đe hành động gây hấn. Nó cũng gửi đi thông điệp rõ ràng về sự đoàn kết và quyết tâm".

Khi thông báo về cuộc tập trận trên trang web của mình, NATO cũng khẳng định: "Cuộc tập trận này không liên quan đến các sự kiện thời sự thế giới hiện nay và không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào".

Đại tá David Bull của Mỹ, người đứng đầu bộ phận tác chiến hạt nhân của NATO, cho biết quy mô tham gia cuộc tập trận vẫn "tương đương" các năm trước và bao gồm nhiều hoạt động, từ "báo động giả định đến các chuyến bay thực tế" — nhưng "không sử dụng vũ khí hạt nhân thật".

Một quan chức quân sự cấp cao khác của NATO cho biết thêm, cuộc tập trận cũng sẽ có sự tham gia của các máy bay có khả năng mang cả vũ khí thông thường lẫn hạt nhân, cùng lực lượng mặt đất để hỗ trợ và huấn luyện các quy trình nạp vũ khí, tiếp nhiên liệu cũng như bảo dưỡng máy bay.

Minh Đức (Theo Politico EU, Daily Sabah)