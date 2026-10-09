NATO tập trận răn đe hạt nhân giữa căng thẳng với Nga

Thông tin được NATO và Bộ Quốc phòng Italy công bố ngày 8/10, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và liên minh quân sự phương Tây gia tăng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine và tình hình an ninh ở khu vực Baltic.

Theo tuyên bố của NATO, Steadfast Noon là hoạt động huấn luyện định kỳ đã được lên kế hoạch từ trước, nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng và kiểm tra các quy trình góp phần bảo đảm năng lực răn đe và phòng thủ của liên minh. NATO nhấn mạnh cuộc tập trận không liên quan đến những diễn biến quốc tế hiện nay và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Các hoạt động không sử dụng vũ khí thật, mà tập trung kiểm tra quy trình, khả năng phối hợp và các tiêu chuẩn an toàn giữa lực lượng các nước thành viên.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết cuộc tập trận giúp liên minh duy trì năng lực răn đe an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy, qua đó góp phần bảo vệ hòa bình, ngăn chặn các hành động gây sức ép và răn đe nguy cơ gây hấn. Theo ông, hoạt động này cũng phát đi thông điệp về sự đoàn kết và quyết tâm của NATO.

Steadfast Noon là cuộc tập trận thường niên chủ chốt của NATO nhằm kiểm tra năng lực răn đe hạt nhân, thường có sự tham gia của máy bay thông thường và máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, NATO chưa công bố chi tiết về các phương tiện quân sự và địa điểm cụ thể được sử dụng trong đợt tập trận năm nay. Italy từng đăng cai hoạt động này 6 lần.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine, đồng thời gia tăng cảnh báo trước các hoạt động của NATO gần Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách biệt của Nga giáp biển Baltic. Moscow cáo buộc liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương theo đuổi những hành động khiêu khích và cảnh báo sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí của nước này.

NATO đã chỉ trích những tuyên bố trên, song cho biết chưa phát hiện thay đổi đáng kể trong trạng thái hạt nhân của Nga. Liên minh này không cho rằng những phát ngôn trên phản ánh một sự thay đổi tức thời trong định hướng chiến lược hạt nhân của Moscow.