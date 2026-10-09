NATO tập trận răn đe hạt nhân giữa căng thẳng với Nga

NATO chuẩn bị tiến hành tập trận sau những căng thẳng với Nga. (Nguồn: Anadolu)

Báo Politico đưa tin, NATO nhấn mạnh cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu, nhằm huấn luyện lực lượng đồng minh, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và kiểm tra các quy trình bảo đảm an toàn, an ninh cho năng lực hạt nhân của liên minh. Cuộc tập trận không sử dụng vũ khí hạt nhân thật và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.

Giám đốc chính sách hạt nhân của NATO Nassima Barrows cho biết: “Cuộc tập trận này diễn ra hàng năm và… đây cũng là một thông điệp rõ ràng gửi đến các quốc gia như Nga rằng không cần phải lo lắng. Hoạt động này hoàn toàn có thể dự đoán được và không có lý do gì để tính toán sai lầm”.

Theo Đại tá Mỹ David Bull, người đứng đầu bộ phận tác chiến hạt nhân của NATO, cuộc tập trận gồm các nội dung từ diễn tập báo động đến huấn luyện bay thực tế. Máy bay có khả năng mang vũ khí thông thường hoặc hạt nhân cùng lực lượng mặt đất cũng sẽ tham gia, thực hành các quy trình như nạp vũ khí, tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng máy bay.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng, cuộc tập trận gửi đi thông điệp về sự đoàn kết và quyết tâm của liên minh, đồng thời góp phần duy trì hòa bình, ngăn chặn hành động cưỡng ép và răn đe nguy cơ gây hấn.

Cuộc tập trận năm nay diễn ra sau khi căng thẳng giữa NATO và Moscow gia tăng, đặc biệt sau các cuộc diễn tập của liên minh gần vùng lãnh thổ tách rời Kaliningrad của Nga hồi tháng 8.

Nga nhiều lần cáo buộc NATO có các hành động khiêu khích gần Kaliningrad và gửi thư cảnh báo sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí để bảo vệ lợi ích an ninh. Ông Rutte bác bỏ những đe dọa này, trong khi các quan chức liên minh cho biết chưa ghi nhận thay đổi lớn trong thế trận hạt nhân của Nga.

Căng thẳng gia tăng khi các nước châu Âu cáo buộc Nga đứng sau các hoạt động tấn công hỗn hợp ngày càng gia tăng trên khắp châu lục. Một quan chức cấp cao của NATO cho biết, liên minh muốn duy trì tình hình ổn định, tránh để căng thẳng tiếp tục leo thang.