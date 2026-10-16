NATO tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh tại Biển Đen

Theo thông báo của NATO, Tổng Thư ký Mark Rutte đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev và Tổng thống Romania Nicusor Dan về tình hình an ninh tại Biển Đen và những vụ việc mới nhất liên quan đến hoạt động vận tải biển.

Tổng Thư ký NATO cho biết liên minh đã tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông, trong đó có khả năng đối phó với thiết bị bay không người lái (UAV). NATO sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh trong khu vực và điều chỉnh thế trận phòng thủ phù hợp với tình hình thực tế.

Trong khi đó, Tổng thống Romania Nicusor Dan nhấn mạnh duy trì an ninh hàng hải tại Biển Đen là điều kiện cốt lõi để bảo đảm kết nối năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Romania cùng Bulgaria đang thúc đẩy hai sáng kiến song song: đề xuất cơ chế chỉ huy luân phiên trong NATO nhằm nâng cao tính chủ động tác chiến, đồng thời đề nghị các đồng minh đẩy nhanh cung cấp hệ thống rada cảnh báo và thiết bị phòng chống UAV.

Động thái trên diễn ra sau các vụ tấn công bằng UAV nhằm vào tàu thương mại tại phía Tây Biển Đen. Ngày 13/10, hai tàu thương mại bị tấn công ở vùng biển ngoài lãnh hải Bulgaria. Một tàu bị chìm, khiến 11 thành viên thủy thủ đoàn mất tích, trong khi toàn bộ 15 người trên tàu còn lại được cứu.

Các vụ tấn công liên tiếp nhằm vào tàu thương mại làm gia tăng sức ép đối với công tác bảo đảm an toàn hàng hải tại Biển Đen, tuyến vận tải quan trọng đối với thương mại và xuất khẩu hàng hóa của khu vực. Trong bối cảnh đó, NATO đang phối hợp với các nước đồng minh để củng cố năng lực phòng thủ, đặc biệt là khả năng đối phó với thiết bị bay không người lái.