NATO tăng cường giám sát Biển Đen sau các vụ tấn công tàu hàng

Tàu hàng Chelsea 3 treo cờ Malta, thuộc sở hữu Ukraine, cập cảng Burgas, Bulgaria, ngày 17/10/2026 sau khi bị ba UAV tấn công trên Biển Đen. Ảnh: AFP

Máy bay Hải quân Pháp được triển khai tới căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu của Romania từ ngày 18/10 và dự kiến thực hiện nhiệm vụ giám sát khu vực phía Tây Biển Đen đến ngày 6/11. Theo Bộ Quốc phòng Romania, hoạt động này nhằm xác định các nguy cơ đối với hàng hải và tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Quyết định triển khai máy bay tuần tra được đưa ra sau khi các phi công Romania điều khiển máy bay chiến đấu F-16 bắn hạ 2 thiết bị bay không người lái (UAV) trên vùng biển thuộc lãnh hải Romania hồi đầu tháng này. NATO cũng cho biết, sẽ tăng cường triển khai máy bay tuần tra biển, hệ thống radar và UAV tại Biển Đen.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Romania, sự hỗ trợ của NATO và Hải quân Pháp bổ sung cho các biện pháp mà lực lượng hải quân nước này đang triển khai, trong đó có tăng cường tuần tra trên biển bằng tàu, trực thăng và UAV. Romania liên tục cập nhật thông tin về các nguy cơ hàng hải và khuyến nghị tuyến đường di chuyển an toàn cho các tàu thuyền.