NATO sẵn sàng điều chỉnh thế trận phòng thủ tại Biển Đen khi cần thiết

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/10, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tuyên bố liên minh quân sự này sẽ điều chỉnh thế trận răn đe và phòng thủ tại khu vực Biển Đen nếu cần thiết.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Rutte cho biết đã điện đàm với Thủ tướng Bulgaria Radev về các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đen.

Tổng Thư ký NATO khẳng định liên minh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực Biển Đen, đồng thời nhấn mạnh NATO đã tăng cường triển khai lực lượng tại sườn phía Đông và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình an ninh, cân nhắc các biện pháp phù hợp khi cần thiết.

Những ngày gần đây, một loạt vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các tàu thương mại đã xảy ra trên vùng biển thuộc Biển Đen gần Bulgaria.

Trước diễn biến này, Bulgaria đã đề nghị NATO và Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ điều tra các vụ tấn công, đồng thời tăng cường giám sát các vùng biển và không phận liên quan./.