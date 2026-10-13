NATO sẵn sàng điều chỉnh phòng thủ tại Biển Đen khi cần thiết

Tàu thuyền hoạt động trên Biển Marmara ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Biển Marmara là vùng biển nội địa nối Biển Đen với Biển Aegea thông qua hai eo biển Bosphorus và Dardanelles. Ảnh tư liệu: THX, IRNA/TTXVN phát

Tổng Thư ký NATO khẳng định liên minh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực Biển Đen, đồng thời nhấn mạnh NATO đã tăng cường triển khai lực lượng tại sườn phía Đông và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình an ninh, cân nhắc các biện pháp phù hợp khi cần thiết.

Những ngày gần đây, một loạt vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các tàu thương mại đã xảy ra trên vùng biển thuộc Biển Đen gần Bulgaria. Trước diễn biến này, Bulgaria đã đề nghị NATO và Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ điều tra các vụ tấn công, đồng thời tăng cường giám sát các vùng biển và không phận liên quan.