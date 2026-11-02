NATO lo ông Trump giảm cam kết với liên minh nếu đảng Cộng hòa thất cử

Ông Trump (giữa) và quan chức NATO. Ảnh: EPA

Tạp chí Politico hôm 1/11 dẫn lời các quan chức và nhà ngoại giao châu Âu cho biết giới chức NATO đang “chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất” sau cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ diễn ra ở Mỹ vào ngày 3/11.

Các nhà ngoại giao nói với Politico rằng nếu đảng Dân chủ giành chiến thắng và ngăn cản ông Trump thông qua các đạo luật trong nước, nhà lãnh đạo Mỹ có thể chuyển sang gây sức ép với NATO nhằm tập hợp lực lượng ủng hộ phong trào "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA). Theo họ, Mỹ có thể rút thêm hàng nghìn binh sĩ khỏi châu Âu, cắt giảm ngân sách tài trợ cho liên minh hoặc hạn chế chương trình mua sắm vũ khí PURL mà NATO hậu thuẫn dành cho Ukraine.

Một nhà ngoại giao đã cảnh báo ông Trump “có thể rất tức giận” sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và nếu điều đó xảy ra, “ông ấy sẽ rất cứng rắn”.

Khi được đề nghị bình luận, Trợ lý Thư ký báo chí Nhà Trắng Olivia Wales khẳng định “ông Trump đã làm nhiều việc cho NATO hơn bất kỳ ai khác”. Bà Wales nêu những việc làm của Tổng thống Mỹ, trong đó có thuyết phục các nước thành viên nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP vào năm 2035, tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại đảo Greenland thuộc Đan Mạch và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

“Tổng thống sẽ không bao giờ chấp nhận việc phương Tây suy thoái có kiểm soát và sẽ tiếp tục thúc đẩy một cách không khoan nhượng các lợi ích của chúng ta ở trong nước cũng như trên trường quốc tế”, bà Wales nói. Tuy nhiên, bà Wales nhấn mạnh ông Trump “vẫn kiên định với quan điểm rằng các đồng minh NATO lẽ ra phải sát cánh cùng Mỹ” trong cuộc xung đột với Iran.

Hồi mùa xuân, sau khi các thành viên NATO từ chối tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống Iran, một số nước như Tây Ban Nha và Italia còn ngăn Lầu Năm Góc sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ của họ để tiến hành các vụ tấn công. Khi đó, ông Trump tuyên bố: “Tôi chưa bao giờ bị NATO tác động. Tôi luôn biết họ là một con hổ giấy”. Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc lại tư cách thành viên NATO của Mỹ hay không, ông Trump trả lời: “Ồ, có chứ. Tôi cho rằng điều đó không chỉ dừng lại ở mức cân nhắc lại”.