NATO khẳng định sẵn sàng tự vệ, không thấy nguy cơ Nga tấn công

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Estonia Kristen Michal, ông Rutte cho biết, NATO chưa nhận thấy mối đe dọa trước mắt đối với lãnh thổ liên minh, nhưng sẽ có biện pháp ứng phó nếu phát hiện Nga tăng cường lực lượng quân sự gây nguy cơ an ninh. Ông nhấn mạnh, NATO đã triển khai lực lượng bộ binh tiền phương phối hợp dọc sườn phía Đông và cam kết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của các nước thành viên.

Tổng thư ký NATO tái khẳng định liên minh mang tính chất phòng thủ, không có ý định tấn công các quốc gia khác. Tuy nhiên, ông cảnh báo các nước thành viên cần tăng cường hỗ trợ phòng không cho Ukraine khi mùa đông đang đến gần và các cuộc tấn công của Nga tiếp diễn.

Ông Rutte cũng đề cập đến các hoạt động tấn công hỗn hợp, bao gồm những hành động trên không gian mạng và các hình thức gây sức ép khác mà NATO cho là có liên quan đến Nga. Theo ông, liên minh đã chuẩn bị các phương án ứng phó và có thể lựa chọn biện pháp phù hợp tùy từng tình huống, không nhất thiết công khai mọi phản ứng.

Ông đồng thời đánh giá sáng kiến PURL (Danh mục các nhu cầu ưu tiên của Ukraine), theo đó các đồng minh châu Âu tài trợ mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine, là một hình thức hỗ trợ quan trọng đối với Kyiv.

Liên quan đến những thông tin cho rằng, Mỹ đã hạn chế chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, ông Rutte khẳng định, hoạt động này chưa bị đình chỉ. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bác bỏ thông tin Washington ngừng chia sẻ tình báo với Kyiv, đồng thời cho biết Mỹ tiếp tục phối hợp với Ukraine và Nga nhằm tìm cách chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Ukraine bày tỏ quan ngại về việc Kyiv không nhận được cảnh báo trước một số cuộc tấn công của Nga, đồng thời đề cập đến những vấn đề liên quan dịch vụ Starlink. Các thông tin này cho thấy những lo ngại về khả năng cảnh báo sớm và bảo đảm liên lạc của Ukraine vẫn hiện hữu trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn.

Những tuyên bố của ông Rutte phản ánh nỗ lực của NATO nhằm trấn an các nước thành viên ở sườn phía Đông, đồng thời khẳng định liên minh duy trì năng lực răn đe và phòng thủ trước các nguy cơ an ninh. Dù chưa đánh giá có nguy cơ Nga tấn công NATO trong tương lai gần, liên minh cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến quân sự và điều chỉnh biện pháp ứng phó khi cần thiết.