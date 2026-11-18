Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo OpenAI, thỏa thuận này cho phép NATO tiếp cận công nghệ “trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến” của nền tảng an ninh mạng Daybreak để phục vụ nhiều mục đích, từ đánh giá phần mềm và điều tra các hoạt động đáng ngờ đến xác thực các lỗ hổng bảo mật, phát triển cũng như thử nghiệm các biện pháp khắc phục những lỗ hổng này.

OpenAI khẳng định hoàn toàn tuân thủ các nguyên tắc của NATO về việc chấp nhận AI có trách nhiệm cũng như sử dụng công nghệ này một cách an toàn và bảo mật trong bối cảnh vai trò của AI trong chiến tranh đang là chủ đề gây tranh cãi gay gắt trên thế giới.

Thỏa thuận trên được công bố bên lề hội nghị NATO Edge về công nghệ và quốc phòng kỹ thuật số đang diễn ra tại thành phố Izmir (Thổ Nhĩ Kỳ). Theo Tổng Giám đốc Cơ quan Thông tin và Truyền thông của NATO Dylan Browne, các mô hình phòng thủ mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) là một bước nhảy vọt giữa các thế hệ trong lĩnh vực an ninh mạng. Chúng giúp đẩy nhanh quá trình phát hiện các lỗ hổng bảo mật, nhận diện các mối đe dọa mới nổi, đồng thời cho phép các nước luôn ở thế chủ động trong phòng thủ mạng. Đối với NATO, những mô hình công nghệ này giúp củng cố khả năng chống chịu trên không gian mạng, nâng cao lợi thế tác chiến và tăng cường năng lực bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trọng yếu với quy mô và tốc độ chưa từng có.

Trước đó, OpenAI đã hợp tác với Cơ quan An ninh mạng của Liên minh châu Âu (ENISA) và các cơ quan an ninh mạng của Pháp, Đức và Ba Lan.