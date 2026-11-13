NATO hoãn kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Albania vào năm 2027

Phát biểu tại thủ đô Dublin (Ireland) trước thềm cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Rama cho biết: "Vấn đề là hiện vẫn chưa có lập trường chung về thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh, nhưng chắc chắn sẽ không phải vào năm 2027". Ông cũng khẳng định thêm: "Và vào năm 2028, nếu hội nghị được tổ chức, địa điểm sẽ là thủ đô Tirana".

Quan chức các nước NATO tại Hội nghị thượng đỉnh ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh Wiki/Trang chủ NATO.

Trước đó, từng xuất hiện một số nghi vấn về kế hoạch đăng cai hội nghị của Albania. Nguyên nhân xuất phát từ sự phản đối của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng tâm lý bất mãn từ các thành viên khác trong khối đối với mức chi tiêu quốc phòng thấp của Albania.

Theo giới quan sát, NATO đang cân nhắc chấm dứt thông lệ tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên gần đây. Động thái này được cho là nhằm tránh nguy cơ xảy ra những cuộc đối đầu căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ của ông. Dù vậy, các nhà ngoại giao tiết lộ liên minh quân sự này vẫn để ngỏ khả năng triệu tập một hội nghị thượng đỉnh gấp ngay trong năm 2026, nhưng địa điểm chắc chắn không phải là Tirana.

Phản hồi về thông tin trên, một quan chức NATO ngày 12/11 cho biết Hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo sẽ được tổ chức tại Albania, tuy nhiên, quyết định về thời điểm cụ thể vẫn chưa được đưa ra.

Sự thay đổi này thể hiện rõ qua các tuyên bố chung gần đây của khối. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Hà Lan vào tháng 6/2025, các nhà lãnh đạo NATO từng tuyên bố: "Chúng tôi mong đợi cuộc họp tiếp theo tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2026 và sau đó là một cuộc họp tại Albania". Tuy nhiên, đến hội nghị ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 7 năm nay, tuyên bố chung của liên minh chỉ nêu ngắn gọn rằng "Chúng tôi mong đợi cuộc họp tiếp theo", hoàn toàn lược bỏ thời gian và địa điểm cụ thể.