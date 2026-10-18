NATO dự kiến diễn tập tại Ba Lan, chuẩn bị cho khả năng gìn giữ hòa bình ở Ukraine

Truyền thông Ba Lan ngày 17/10 dẫn thông tin từ báo The Times của Anh cho biết, cuộc diễn tập dự kiến tập trung vào công tác hậu cần và khả năng phối hợp giữa lực lượng vũ trang các nước, trong bối cảnh các đồng minh châu Âu tiếp tục thảo luận về những phương án bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi xung đột chấm dứt.

Theo kế hoạch, các binh sĩ sẽ thực hành vận chuyển nhanh nhân lực, trang thiết bị quân sự và những nguồn lực cần thiết. Nội dung diễn tập cũng bao gồm quy trình cung cấp nhiên liệu, lương thực và các nhu yếu phẩm cho Ukraine, đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp giữa các lực lượng thuộc nhiều quốc gia.

Một nội dung khác là đánh giá khả năng di chuyển của quân nhân qua biên giới và bảo đảm hoạt động thông suốt của một lực lượng đa quốc gia. Đây được xem là những khâu hậu cần quan trọng nếu các nước tham gia quyết định triển khai lực lượng tại Ukraine trong tương lai.

Cuộc diễn tập nằm trong khuôn khổ sáng kiến Liên minh các quốc gia sẵn sàng hợp tác, được thành lập vào mùa xuân năm 2025 với sự tham gia của hơn 30 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu. Sáng kiến này nhằm phối hợp hỗ trợ Ukraine và thảo luận các biện pháp bảo đảm an ninh cho nước này trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Một trong những phương án đang được xem xét là triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tại Ukraine sau khi xung đột kết thúc, với các nhiệm vụ có thể bao gồm hỗ trợ năng lực phòng thủ, huấn luyện quân sự và góp phần bảo đảm an ninh lâu dài. Tuy nhiên, việc triển khai lực lượng vẫn phụ thuộc vào các thỏa thuận và quyết định liên quan trong tương lai.

Tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Liên minh các quốc gia sẵn sàng hợp tác dự kiến tổ chức cuộc diễn tập chung đầu tiên tại Ba Lan vào mùa thu. Ông nhấn mạnh kinh nghiệm của Ba Lan trong hỗ trợ Ukraine sẽ đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động này. Điện Kremlin đã phản đối khả năng các nước phương Tây triển khai quân đội tại Ukraine, đồng thời cảnh báo lực lượng quân sự nước ngoài hiện diện trên lãnh thổ Ukraine có thể bị Nga coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.