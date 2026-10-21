NATO đổ thêm hàng loạt khí tài, tăng cường hiện diện tại Biển Đen sau các vụ tấn công tàu thương mại

Máy bay chiến đấu F-16 của Romania bắn hạ hai UAV trên vùng biển thuộc lãnh hải nước này. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Romania)

TheoThe Kyiv Independent, quyết định được đưa ra sau cuộc họp ngày 20/10 của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan ra quyết định chủ chốt của NATO, tại trụ sở liên minh ở Brussels (Bỉ), nhằm thảo luận về an ninh Biển Đen.

Theo Đại tá Lục quân Mỹ Martin O'Donnell, người phát ngôn quân sự của NATO, các nước thành viên đã hoặc sẽ điều thêm máy bay tuần tra biển, hệ thống radar, đội chuyên trách thu thập và phân tích vật liệu nổ, nhân sự tình báo cùng UAV tới Biển Đen.

Ưu tiên trước mắt của NATO là nâng cao năng lực nhận biết tình hình và phát hiện các mối đe dọa tiềm tàng thông qua việc bổ sung thiết bị giám sát và tăng cường chia sẻ thông tin tình báo.

Cùng ngày, người phát ngôn NATO Allison Hart cho biết, liên minh đã tăng cường bố trí lực lượng dọc sườn phía Đông, trong đó có các năng lực đối phó UAV. Bà khẳng định NATO sẽ tiếp tục duy trì đoàn kết, bảo đảm khả năng ứng phó với mọi mối đe dọa và bảo vệ an toàn cho khoảng 1 tỷ người dân trong các nước thành viên.

Các động thái trên diễn ra sau một loạt vụ UAV tấn công tàu thương mại gần bờ biển của hai thành viên NATO là Romania và Bulgaria, làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng hải trên các tuyến vận tải phục vụ Ukraine và những quốc gia khác trong khu vực.

Cụ thể, ngày 13/10, hai tàu thương mại bị UAV tấn công ngoài khơi bờ biển Bulgaria. Tàu Chelsea 3 thuộc sở hữu của Ukraine, treo cờ Malta, bị ba UAV đánh trúng gần thị trấn ven biển Byala. Trong khi đó, tàu HS Dignity treo cờ Guinea-Bissau bị chìm gần Krapets, khiến 11 thành viên thủy thủ đoàn mất tích. Sau vụ việc, giới chức Bulgaria thu hồi các mảnh vỡ nghi là của UAV từ tàu Chelsea 3 bị hư hại và bắt đầu kiểm tra nhằm xác định nguồn gốc vũ khí được sử dụng.

Hai ngày sau, tàu chở hóa chất Wine Trader treo cờ San Marino bốc cháy gần cảng Sulina của Romania trong bối cảnh có thông tin về hoạt động của UAV trong khu vực. Bảy thủy thủ được xác định là mất tích sau vụ việc.

Trước đó, ngày 17/10, theo Bộ Quốc phòng Romania, các máy bay chiến đấu F-16 của nước này đã bắn hạ hai UAV trên vùng biển thuộc lãnh hải Romania.

NATO chưa công bố bên mà liên minh cho là chịu trách nhiệm về các vụ tấn công. Các vụ tấn công cũng làm gia tăng lo ngại trong NATO về nguy cơ xung đột Nga-Ukraine lan sang các quốc gia láng giềng.