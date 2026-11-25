Ngày 20-11, cổng thông tin Wirtualna Polska dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Marcin Kosiniak-Kamysz cho biết, 2 tên lửa và 1 UAV đã xâm nhập không phận Ba Lan vào sáng cùng ngày, sau đó rơi xuống 2 tỉnh miền Đông nước này. Vụ việc không gây thương vong.

Máy bay AWACS E-3A của NATO thực hiện nhiệm vụ giám sát. Ảnh: NATO

Sự cố xảy ra trong bối cảnh các cuộc tập trận quân sự của Liên minh tự nguyện - nhóm các quốc gia phối hợp hỗ trợ Kiev - đang diễn ra tại khu vực lân cận.

AWACS là hệ thống cảnh báo và kiểm soát trên không, hoạt động như một trung tâm chỉ huy kết hợp radar di động, có khả năng giám sát tầm xa trên không và trên biển, đồng thời hỗ trợ điều phối các hoạt động tác chiến.

Theo NATO, liên minh hiện sở hữu 14 máy bay AWACS, dễ nhận diện qua các vòm radar đường kính khoảng 9m. Được đưa vào hoạt động từ năm 1982, đội bay này là một trong những phương tiện giám sát và chỉ huy trên không quan trọng của NATO. Các máy bay được bố trí tại căn cứ không quân Geilenkirchen (Đức) và đã tăng cường giám sát dọc sườn phía Đông của liên minh kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022.

Trong trường hợp xảy ra xung đột, AWACS có thể tổng hợp và cung cấp dữ liệu radar cho máy bay chiến đấu, tàu chiến và các trung tâm chỉ huy của đồng minh, đồng thời hỗ trợ dẫn đường cho máy bay NATO tiếp cận mục tiêu.

Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc liên quan đến những vụ xâm nhập không phận Ba Lan. Sau sự cố UAV hồi tháng 9-2025, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia khẳng định tầm bay của các UAV được sử dụng trong đợt tấn công Ukraine khi đó không đủ để tiếp cận lãnh thổ Ba Lan. Nga đồng thời tuyên bố sẵn sàng tham vấn với Ba Lan để làm rõ vụ việc.