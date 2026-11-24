Máy bay AWACS E-3A của NATO trong một nhiệm vụ giám sát. Ảnh: Website NATO

Dẫn tuyên bố của người phát ngôn NATO Allison Hart được bộ phận báo chí của liên minh công bố ngày 24/11, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin Tư lệnh Tối cao các lực lượng Đồng minh tại châu Âu (SACEUR) đã phê chuẩn việc triển khai máy bay AWACS tới Ba Lan. Hiện SACEUR đang xem xét khả năng triển khai thêm các phương tiện quân sự khác.

Trước đó cùng ngày, các đại sứ NATO đã họp trong khuôn khổ Hội đồng Bắc Đại Tây Dương để thảo luận về các vụ vi phạm không phận Ba Lan xảy ra trong tuần trước. Tuyên bố của người phát ngôn Allison Hart cho biết NATO quy trách nhiệm cho Nga về sự cố trên, đồng thời khẳng định "Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm".

Theo hãng tin Reuters, Nga chưa có bình luận chính thức về cáo buộc các vật thể xâm nhập không phận Ba Lan.

Ngày 20/11, cổng thông tin Wirtualna Polska dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Marcin Kosiniak-Kamysz cho biết, hai tên lửa cùng một thiết bị bay không người lái đã xâm nhập không phận Ba Lan vào sáng cùng ngày và rơi xuống hai tỉnh ở miền Đông nước này. Không có thương vong được ghi nhận.

Vụ xâm phạm không phận xảy ra khi các cuộc tập trận quân sự đang được tiến hành gần đó bởi Liên minh Tự nguyện, nhóm các quốc gia phối hợp hỗ trợ Kiev.

Ngày 21/11, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã tới Vácsava (Warsaw) nhằm thể hiện sự đoàn kết của NATO sau vụ xâm phạm không phận. Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước TVP Info, ông Rutte khẳng định tất cả các đồng minh hoàn toàn đoàn kết và sát cánh cùng Ba Lan.

AWACS là hệ thống cảnh báo và kiểm soát trên không, hoạt động như một trung tâm chỉ huy và radar di động, có khả năng giám sát tầm xa trên không và trên biển, đồng thời hỗ trợ điều phối các hoạt động tác chiến.

Theo thông tin của NATO, liên minh hiện có 14 máy bay AWACS với đặc điểm nhận dạng là các vòm radar đường kính khoảng 9 mét. Được đưa vào hoạt động từ năm 1982, đội bay này được xem là một trong những phương tiện giám sát và chỉ huy trên không quan trọng của NATO.

Các máy bay AWACS được bố trí tại căn cứ không quân Geilenkirchen ở Đức và đã tham gia nhiều nhiệm vụ giám sát dọc sườn phía Đông NATO kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022.

Trong trường hợp xảy ra xung đột, AWACS có thể cung cấp dữ liệu radar tổng hợp cho máy bay chiến đấu, tàu chiến và các trung tâm chỉ huy của các nước đồng minh, đồng thời hỗ trợ dẫn đường cho máy bay NATO tiếp cận mục tiêu.

Trước đây, Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc liên quan đến những vụ xâm nhập không phận Ba Lan. Sau sự cố UAV hồi tháng 9/2025, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho rằng Warsaw đã quy trách nhiệm cho Moskva khi chưa đưa ra bằng chứng, đồng thời khẳng định tầm bay của các UAV được sử dụng trong đợt tấn công Ukraine khi đó không đủ để tiếp cận lãnh thổ Ba Lan. Nga cũng tuyên bố sẵn sàng tham vấn với Ba Lan để làm rõ vụ việc. Trong sự cố tên lửa rơi xuống làng Przewodow năm 2022, Moskva cũng bác bỏ liên quan và cho rằng tên lửa có thể xuất phát từ phía Ukraine.