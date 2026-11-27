NATO đã thông qua khái niệm phòng thủ mới, trong đó tấn công chính xác tầm xa giữ vai trò then chốt. Tuy nhiên, phần lớn thành viên châu Âu vẫn thiếu tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn trên 300 km, còn năng lực sản xuất vũ khí cũng chưa đáp ứng yêu cầu của một cuộc xung đột kéo dài. Liên minh và các nước thành viên đã lên kế hoạch đầu tư hàng chục tỉ USD để lấp khoảng trống này.

NATO đang đẩy mạnh phát triển tên lửa tầm xa và mở rộng năng lực sản xuất vũ khí nhằm củng cố khả năng phòng thủ của các đồng minh châu Âu. Ảnh: AI

Khái niệm phòng thủ ba giai đoạn của NATO

Khái niệm mới gồm ba giai đoạn: ngăn chặn, làm suy yếu và đánh bại đối phương (block, blunt, break). Tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh NATO tại châu Âu, công bố khái niệm này tại Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 12/10. Cả 32 thành viên đã thông qua.

“Nếu cần, chúng tôi sẽ đánh bại lực lượng đối phương và hệ thống tác chiến dàn trận chống lại chúng tôi”, ông nói. Mục tiêu khi đó là “bất cứ thứ gì hỗ trợ, duy trì hoặc điều khiển lực lượng đó”. Theo Euronews, công cụ chính là đòn tấn công chính xác tầm xa và mạng lưới cảm biến.

Ông Grynkewich muốn kết hợp “đạn dược chính xác cao cấp” với “một khối lượng áp đảo các hệ thống giá rẻ”. Ngày 10/11, NATO họp với các nước thành viên và doanh nghiệp quốc phòng tại Brussels để bàn việc phát triển vũ khí và mở rộng sản xuất. Liên minh cho biết cần nhiều loại vũ khí, từ tên lửa hành trình cao cấp tới UAV.

Khoảng trống tên lửa tầm xa của châu Âu

Trong bài phân tích ngày 26/11 trên The National Interest, Matthew Kroenig (Hội đồng Đại Tây Dương) và Dustin Walker (Viện Doanh nghiệp Mỹ, AEI) nhận định các thành viên châu Âu thiếu hỏa lực để đánh mục tiêu nằm sâu hàng nghìn km phía sau chiến tuyến. Theo hai tác giả, đây là trở ngại lớn đối với chiến lược phòng thủ mới.

Hiện nay, phần lớn tên lửa tầm xa của châu Âu được triển khai trên máy bay và tàu chiến:

Trong khi đó, phần lớn thành viên châu Âu của NATO chưa có tên lửa thông thường phóng từ mặt đất với tầm bắn trên 300 km. Thổ Nhĩ Kỳ là ngoại lệ với tên lửa đạn đạo Tayfun tự phát triển. Pháp cũng đang xúc tiến chương trình tên lửa đạn đạo tầm trung, dự kiến đưa vào biên chế khoảng năm 2030.

Tình trạng này một phần bắt nguồn từ Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), do Mỹ và Liên Xô ký năm 1987, cấm hai nước sở hữu tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn 500 - 5.500 km. Đến năm 1991, hai bên đã phá hủy 2.692 tên lửa. Hiệp ước chấm dứt năm 2019 sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận, với cáo buộc Nga vi phạm.

Để khắc phục, Kroenig và Walker đề xuất NATO phát triển tên lửa có tầm bắn 1.000–2.000 km, đủ khả năng tập kích mục tiêu sâu trong hậu phương đối phương. Theo hai tác giả, yêu cầu không chỉ là tầm bắn mà còn là giá thành và năng lực sản xuất hàng loạt.

Bài học từ chiến trường Ukraine

Bài viết lấy xung đột ở Ukraine làm ví dụ cho cả ba giai đoạn. Theo các tác giả, Ukraine giữ được Kyiv trong những ngày đầu và vẫn kìm hãm các đợt tấn công ở miền Đông. Sau đó, Kyiv mở rộng tập kích tầm xa vào hậu phương Nga, với mục tiêu gồm sở chỉ huy, kho đạn, nhà máy vũ khí, sân bay và căn cứ hải quân.

Việc phân bổ lực lượng phòng không của Nga cũng được giới quan sát chú ý. Trong báo cáo ngày 22/6, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ cho rằng Moscow phải cân nhắc giữa nhu cầu bảo vệ tiền tuyến và các khu vực trọng yếu trong nước. ISW dẫn thông tin từ The Telegraph về việc một tổ hợp phòng không Pantsir được điều từ tiền tuyến về Moscow, song cho biết chưa thể xác minh độc lập.

Nhiều đòn tập kích của Ukraine dùng UAV tầm xa và tên lửa sản xuất trong nước. Theo Army Technology, tên lửa hành trình FP-5 Flamingo được công bố có tầm 3.000 km và đầu đạn 1.150 kg, nhưng các thông số này chưa được kiểm chứng độc lập. Bộ Quốc phòng Anh đánh giá các hệ thống tầm xa của Ukraine đã tạo ra “tác động thay đổi cục diện”.

Kế hoạch tăng cường tên lửa tầm xa vẫn gây tranh luận tại châu Âu. Phe ủng hộ cho rằng Ukraine đã tập kích sâu vào lãnh thổ Nga trong khoảng hai năm mà không dẫn đến leo thang hạt nhân. Ngược lại, một số chính phủ lo ngại nguy cơ xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo Financial Times ngày 11/11, Pháp đang trao đổi với Đức về học thuyết sử dụng vũ khí tầm xa phù hợp với chiến lược răn đe hạt nhân của Paris.

Bài toán sản xuất và chi phí vũ khí

Năng lực sản xuất tên lửa tầm xa chưa thể tăng nhanh, kể cả ở Mỹ. Ngày 17/8, Hải quân Mỹ trao cho Raytheon hợp đồng 22,9 tỉ USD để sản xuất Tomahawk. Theo Breaking Defense, mục tiêu là 1.000 quả mỗi năm, nhưng việc tăng tốc sẽ kéo dài nhiều năm.

Về phía châu Âu, 12 nước tham gia sáng kiến do Anh dẫn đầu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara ngày 8/7, với tổng mức đầu tư dự kiến 50,66 tỉ USD trong 10 năm. Anh, Pháp và Ý phát triển tên lửa Stratus thay Storm Shadow. Anh và Đức theo đuổi vũ khí tầm trên 2.000 km, chủ yếu phóng từ mặt đất, dự kiến có trong thập niên 2030.

Bên cạnh dự án cao cấp, châu Âu hướng tới hệ thống giá rẻ, dễ sản xuất hàng loạt:

DELUGE (MBDA): UAV tấn công một chiều tầm khoảng 500 km, giới thiệu tháng 6/2025 với tên One Way Effector. Tháng 1/2026, hãng nhận hợp đồng phát triển và sản xuất đầu tiên từ Tổng cục Vũ khí Pháp (DGA). Tên mới được công bố tại triển lãm Eurosatory tháng 6/2026, lô đầu dự kiến bàn giao năm 2027.

Brakestop (Anh): vũ khí tầm xa giá rẻ phóng từ mặt đất cho Ukraine, phải bay ít nhất 500 km và mang đầu đạn từ 225 kg. Chi phí mục tiêu khoảng 400.000 bảng mỗi quả, chưa gồm đầu đạn. Ba thiết kế nguyên mẫu đã qua thử nghiệm bay.

Kroenig và Walker cho rằng chi phí cần được tính trên toàn bộ nhiệm vụ thay vì từng quả đạn riêng lẻ. Theo Hugo Coqueret của tập đoàn MBDA, triển khai số lượng lớn các hệ thống giá rẻ có thể làm quá tải mạng lưới phòng không đối phương, qua đó dành những tên lửa tầm xa đắt tiền cho các mục tiêu khó tấn công hơn.

Tại cuộc họp ở Brussels, NATO cho biết doanh nghiệp cần cam kết mua sắm chắc chắn để đẩy nhanh tiến độ và mở rộng quy mô sản xuất. “Châu Âu cần bắt đầu sản xuất tên lửa, chứ không phải tạo tiêu đề báo”, chuyên gia quốc phòng Fabian Hoffmann nhận xét sau khi sáng kiến được công bố.