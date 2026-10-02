NATO cảnh báo Nga tìm cách chia rẽ đồng minh

Phát biểu tại thành phố Münster, Đức, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho rằng Điện Kremlin đang tìm cách chia rẽ các nước đồng minh và khiến NATO giảm hỗ trợ Ukraine.

Ông Rutte kêu gọi các đồng minh “giữ bình tĩnh, tiếp tục hành động” và duy trì hỗ trợ Ukraine, đồng thời khẳng định NATO có đủ khả năng bảo vệ từng tấc lãnh thổ của các nước thành viên và sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa.

Tổng Thư ký NATO cho biết hiện không có dấu hiệu về một cuộc tấn công quân sự nhằm vào NATO, song cảnh báo các hành động của Nga nhằm vào các nước đồng minh có thể tiếp diễn. Vì vậy, ông Rutte tiếp tục kêu gọi NATO đẩy nhanh sản xuất và cung cấp năng lực quốc phòng, cho rằng chỉ tăng chi tiêu quốc phòng là chưa đủ. Theo ông, NATO cần thêm nhân lực được huấn luyện và sẵn sàng, cùng xe tăng, máy bay chiến đấu, tàu, thiết bị bay không người lái (UAV), vũ khí và đạn dược ứng dụng công nghệ mới.

Theo ông Rutte, trật tự hòa bình tại châu Âu đang đối mặt với những thách thức từ Nga, trong khi giao tranh tại Ukraine diễn ra ngay sát biên giới NATO. Ông nhấn mạnh cuộc xung đột này có tác động trực tiếp tới châu Âu và vấn đề an ninh của khu vực mà người dân châu Âu đang sinh sống cũng đang bị đặt ra tại Ukraine.

Phát biểu cùng dịp, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng châu Âu đang đối mặt với một “thực tế an ninh mới” và cần thể hiện khả năng sẵn sàng làm mọi điều cần thiết để bảo vệ an ninh của mình.

Ông Merz nhấn mạnh vai trò của sự phối hợp giữa Đức, Hà Lan, NATO và Liên minh châu Âu (EU) trong việc củng cố an ninh khu vực. Các lực lượng Đức và Hà Lan đang phối hợp trong khuôn khổ NATO, trong đó từ tháng 7 năm nay, lực lượng này tham gia bảo đảm an ninh tại sườn phía Đông của NATO ở Estonia và Latvia.

Các phát biểu trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten tại căn cứ quân sự của Quân đoàn Đức - Hà Lan số 1 ở Münster.